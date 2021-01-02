تشميع مركز للدروس الخصوصية بالممشى السياحي في بورسعيد

أغلقت الأجهزة التنفيذية في حي الشرق ببورسعيد، قبل قليل، مركزاً للدروس الخصوصية في مبنى "الفريبور"، بشارع الممشى السياحي، وذلك بعد أن وردت شكاوى متعددة من المواطنين بوجود سنتر للدروس الخصوصية، يدخله مئات الطلاب بالمخالفة لقرار محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، بمنع الدروس الخصوصية، وإغلاق وتشميع مختلف السناترالتعليمية.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي الشرق، برئاسة العميد نعمان محمد، بحملة اليوم السبت، استهدفت إغلاق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بمبنى "الفريبور"، وذلك ضمن الحملات الرامية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على سلامة وصحة الطلاب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف محمد فواز، سكرتير حي الشرق، والإدارات المعنية بالحي.

من جانب آخر، تابع فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، أعمال إنشاء خط الصرف الصحي الجديد بمنطقة "حرفيين الزهور"، ومنطقة "الزلط"، وذلك لإنهاء مشاكل الصرف الصحي المزمنة بهذه المناطق منذ سنوات، وذلك تحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

يأتى مشروع إنشاء خط صرف صحي جديد بالزهور في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة الصرف الصحي، خاصةً في المناطق الأكثر كثافة سكانية، ولاستيعاب المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة في عدد من الأحياء.

كما أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في وقت سابق اليوم، عن بدء أعمال تمهيد طريق مدرسة المجد من طريق المعاهدة إلى ترعة التينة بحي الجنوب، بطول كيلومترين، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من المحافظة لأهالي المنطقة.

لفت المحافظ إلى أن حى الجنوب شهد مؤخراً الكثير من أعمال التنمية والتطوير، من ضمنها رفع كفاءة وتطوير عدد من الطرق، لتيسير حركة المواطنين، بالإضافة إلى الارتقاء بالمرافق وتطوير محطات الصرف الصحي، ورفع كفاءة عواميد الإنارة بالحي.

كما أشار المحافظ إلى أن قرى حي الجنوب حظيت باهتمام كبير في الفترة الأخيرة، وتم الارتقاء بالعديد من الخدمات التنموية، التي أسهمت في تحقيق مستوى كبير من الرضا لدى المواطنين، مؤكداً استمرار كافة أعمال التنمية بحي الجنوب، تماشياً مع كافة التطورات التي تشهدها بورسعيد.