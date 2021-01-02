العثور على رضيع حي ملقى على الطريق الصحراوي بنجع حمادي

عثر أهالي قرية "البركة"، التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، اليوم السبت، على طفل رضيع ملقى على الطريق الصحراوي في دائرة المركز، حيث تم نقله إلى أحد المراكز لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادي، بالعثور على رضيع على قيد الحياة، ملقى على الطريق الصحراوي أمام قرية "البطحة"، وتم نقل الرضيع إلى مستشفى نجع حمادي العام، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بإيداع الطفل المستشفى العام، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشفت ملابساتها.