الصحة: نعتزم التعاقد على 3 لقاحات عالمية ضد كورونا

قالت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن أعضاء اللجنة يعكفون حاليا على توفير البيانات المتاحة فيما يخص اللقاحات التي اعتمدت عالميا والنظر في مدى فعاليتها ومأمونيتها للبدء في التعاقد عليها، وتوفير أكبر قدر ممكن من الجرعات لفئات الشعب المصري جميعا بالمجان، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابعت اللجنة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن اللقاحات المعتمدة عالميا من دولة واحدة على الأقل هي «سيوفارم» حيث تم إجراء 6 تجارب عليه في 10 دول، وتم اعتماده في 3 دول، ولقاح «فايزر» تم إجراء 7 تجارب عليه في 7 دول، وتم اعتماده في 5 دول، ولقاح «موديرنا» وتم إجراء 5 تجارب عليه في دولة واحدة وتم اعتماده في دولة واحدة، ولقاح «سبوتنيك» 10 تجارب في 4 دول، وتم اعتماده في دولة واحدة فقط.

الصحة تعتزم التعاقد على 3 لقاحات عالمية ضد كورونا

وأضافت اللجنة العلمية، في تصريحاتها، أن مصر في طريقها للتعاقد على 3 لقاحات هم «سينوفارم» واللقاح الذي طورته جامعة «أكسفورد» ولقاح شركة «سينوفاك».

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن وزيرة الصحة عملت مع قيادات الوزارة في الأيام الماضية علي مسكنة المنظومة الخاصة بتتبع لقاح كورونا، التي تبدأ من لحظة تسجيل المواطنين لتلقي الجرعات الخاصة باللقاح وحتى يتم الحصول عليه وكذلك تتبع كميات اللقاح وحتى توزيعه.

وتابع المصدر، في تصريحات خاصة لـ«لوطن» أن الموقع الإليكتروني للتسجيل، تأخر بسبب مراجعة بعض الاستعدادات اللوجسيتية قبل الإعلان عن بدء التسجيل.

وأوضح المصدر، أن الفئات المستحقة وفقا لتوجيهات وتعليمات منظمة الصحة العالمية ستكون للأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة والحالات الشديدة، لافتا إلى أن الأطقم الطبية في البداية ستكون للأطباء وتمريض مستشفيات العزل والصدر والحميات.

وتواصل الوزارة رفع استعدادتها كافة، بجميع مستشفياتها على مستوى المحافظات، ومتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة بشأن الفيروس، لاتخاذ الإجراءات الازمة كافة للوقاية منه، وضد أيى فيروسات معدية.

وخصصت وزارة الصحة والسكان عددا من الوسائل على منصات التواصل الاجتماعي لإطلاع المواطنين على مستجدات الفيروس كافة أولا بأول، منها الخط الساخن «105»، و«15335»، ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.