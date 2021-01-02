قبل ساعات من تطبيقها.. السكة الحديد والمترو يحذران من غرامة الكمامة

أنهت هيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق، استعداداتهما لتطبيق غرامات فورية على غير الملتزمين بـارتداء الكمامات الطبية، بدءا من صباح غد الأحد الموافق 3 يناير الجاري، حيث استعد موظفو وقيادات هيئة السكك الحديدية والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، لتطبيق الضبطية القضائية، فيما يتعلق بجريمة عدم ارتداء الكمامة، بموجب قرار وزير العدل الصادر الأربعاء الماضي.

تغريم أي راكب لا يرتدي الكمامة الطبية

ومن جانبه، أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنَّ حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى تسير بشكل طبيعي ومنتظم منذ صباح اليوم، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ تغريم أي راكب لا يرتدي الكمامة الطبية داخل المحطات والقطارات، موضحًا أنَّه يجب على المواطنين تنفيذ التعليمات، حفاظًا على سلامتهم وأرواحهم.

وقال «رسلان»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ الهيئة تنفذ يوميًا جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات الرئيسية على مستوى الجمهورية لمنع زحام الركاب أمام شبابيك التذاكر، للحد من انتشار كورونا، إضافة إلى التزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية داخل المحطات، لمنع تفشي الفيروس.

الحفاظ على سلامة وآمن الركاب

وأوضح، أنه سيتم بدءا من صباح غد الأحد تحصيل غرامات فورية قدرها 50 جنيها لأي راكب يدخل المحطات أو يستقل القطارات بدون كمامة، لافتًا إلى أن الهدف من ذلك الحفاظ على سلامة وآمن الركاب المسافرين.

وفي السياق ذاته، أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنَّ الشركة تواصل عملها الجاد من خلال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين، للوقاية من كورونا، علاوة على التزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس، لافتاً إلى أنَّ حملات ضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية، هدفها حماية الجميع من خطر الإصابة، مؤكّدًا أنَّ جميع القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة للمترو تخضع لعمليات تعقيم بشكل يومي.

وحذّر «عبدالهادي»، خلال حديثة لـ«الوطن»، المواطنين من تحصيل غرامات مالية فورية قدرها 50 جنيها من جميع الركاب المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات والقطارات.

وأوضح، أنَّ الشركة تواصل عملها الجاد من خلال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين، للوقاية من كورونا، علاوة على التزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس.