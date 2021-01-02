التعليم العالي: زيادة إصابات كورونا مستمرة.. نأمل انحسارها في فبراير

توقع الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال الفترة المقبلة، حيث ذكر أنه من الوارد زيادة الأعداد خلال شهر يناير، متمنيًا أن تنحسر تلك الزيادة في منتصف أو نهاية الشهر المقبل، مشددًا على المواطنين بضروة ارتداء الكمامات والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من خطورة هذا الفيروس.

زيادة أعداد الإصابات أو انخفاضها تتوقف على سلوكيات المواطنين

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، أن الزيادة في أعداد الإصابات بالفيروس أو قلتها تتوقف على سلوكيات المواطنين، مؤكدًا أنه بالرغم من أن الجميع يعي أهمية الدراسة في حياة كل مواطن، والذهاب للمدارس والجامعات أمر أساسي إلا أنه توقف.

قرار تأجيل الامتحانات يُعد خطاب واصح بزيادة إصابات كورونا

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن قرار تأجيل الامتحانات وأن لا يتوافد الطلاب على المدارس أو الجامعات يُعد خطاب واضح وصريح بأن هناك زيادة في أعداد الإصابات وقد تزداد أيضًا، موضحًا أنه بعد انتهاء إجازة منتصف العام وبناءً على الوضع الصحي في 20 فبراير سيتم تحديد مواعيد الامتحانات، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا.

التعليم العالي: المستشفيات الجامعية جاهزة لاستقبال أي حالات كورونا

وأكد عبد الغفار، أن المستشفيات الجامعية جاهزة لاستقبال حالات كورونا، لكن ما يخشاه الجميع هو أن نجد ارتفاعا كبيرا في الإصابات الفترة المقبلة بشكل مفاجئ، موجهًا حديثة للمواطنين بأنهم يجب الالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي حتى لا يضطروا الدولة إلى اتخاذ مزيدًا من القرارات الصعبة والمشددة، موضحًا في الوقت ذاته أن قرارات الحكومة الأخيرة رسالة للمواطنين بضرورة الحذر من الموجة الثانية.