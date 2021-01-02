انقلاب سيارة تحمل 5 طلاب أردنيين وفلسطينيين بترعة في الدقهلية

انقلبت سيارة يستقلها 5 طلاب أردنيين وفلسطينيين يدرسون في كلية طب الأسنان جامعة المنصورة، في إحدى الترع على طريق شربين، بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم السبت، أثناء محاولة قائد السيارة تخطي مطب صناعي، ولم ينجم عن الحادث أي إصابات.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار لمأمور مركز شرطة شربين من إدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة بمياه ترعة «البلامون»، الموازية لطريق «شربين - دمياط»، أمام قرية «كفر الترعة القديم»، بدائرة مركز شربين.

وبانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري، تم انتشال السيارة، وبالفحص تبين أنه حال سير السيارة رقم «د ف ر 4172»، ملاكي، قيادة المدعو «معتصم عرفات محمد العطاوناس»، 21 سنة، طالب بالفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان، جامعة المنصورة، أردني الجنسية، باتجاه دمياط، وبرفقته كل من «نور تيسير جمعة»، 20 سنة، فلسطيني الجنسية، و«يزن حسن عبد الله عودة»، 21 سنة، أردني الجنسية، و«محمد شوقي أسعد»، 18 سنة، أردني، و«عبد الله حمد محمد»، 20 سنة، أردني الجنسية، وجميعهم طلاب بكلية طب الأسنان، جامعة المنصورة، ويقيمون بمنطقة حي الجامعة دائرة قسم أول المنصورة.

وبالفحص تبين أنه بمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها نتيجة تخطيه أحد المطبات الصناعية، مما أدى إلى انحرافه وانقلابه بترعة «البلامون»، ولم ينجم عن الحادث ثمة إصابات، كما لم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية.

وبسؤال قائد السيارة ومرافقيه، في محضر الشرطة، أيدوا مضمون الفحص، وأن مطباً صناعياً تسبب في انقلاب السيارة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال لسنة 2021 أحوال مركز شربين، وتم إخطار إدارة الأمن الوطني بالدقهلية، وجاري العرض على النيابة العامة.