إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بجنوب سيناء

أصيب 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بجنوب سيناء، على طريق دهب - نويبع.

كان اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم (658 ) "ص س ص" على الطريق الدولي دهب - نويبع، بالقرب من محمية أبوجالوم.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 اشخاص هم عبد القادر خالد عبد القادر، 25 عامًا، جهاد أحمد عبد العظيم، 25 عامًا، من محافظة المنصورة، إسلام محمد رمضان محمد، 28عامًا من محافظة الشرقية، محمد حسين جاد الكريم، 28عامًا من سوهاج.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع 3 سيارات اسعاف، لنقل المصابين لمستشفى نويبع للتلقي العلاج.

وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.