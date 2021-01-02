صحة الغربية تنفي نقص الأكسجين بمستشفى «زفتى»: بناء على أدلة

قال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن مستشفى «زفتى العام» كان به 103 حالة من عزل لمصابي فيروس كورونا، وليس مخصص للعزل الخاص بكورونا وحده، موضحًا أن معظم الحالات كانت على أكسجين للتنفس الصناعي أو ماسك أكسجين.

وأضاف «حميدة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن الحالتين الذين توفوا أمس نتيجة إيقاف للأكسجين عنهم منها حالة أولها 76 عاما دخلت المستشفى يوم 9 ديسمبر، وتم نقلها للعناية المركزة يوم 15 ديسمبر.

نفي نتيجة أدلة

مؤكدًا: «ننفي انقطاع الأكسجين عن المستشفى، والنفي ده نتيجة أدلة وفحص فريق فني متخصص، لافتا إلى أن استغاثات المواطنين جاء بسبب وجود حالات خطرة توقف عضلة القلب بها والتنفس، وكان من الضروري التدخل بالإنعاش الطبي الرئوى: «كان فيه حالات مريضه بشكل حرج وعندها ضغط وسكر».

وأكد، أن الفيديو الذي ورد في القنوات المعادية للدولة أثناء حدوث المشكلة: «الحالات موجودة في العناية المركزة، والفيصل في تحقيقات النيابة عبر مجريات التحقيق التي تسير بكل حيادية ولن يهدر أي حق مريض».

وكانت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، أعلنت صباح اليوم، نفيها لما أثير عبر موقع «فيس بوك» حول وفاة 6 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل مستشفى زفتى العام، ووصفوه بكونه عارٍ تماما من الصحة، حيث أن المستشفى من أحدث المستشفيات المطورة والمدعمة بتانك وخطوط أكسجين متكاملة لتغذية أقسام المستشفى.

وقال وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن أقسام العزل الصحي بمستشفى زفتى تضم 103 حالات مصابة بفيروس كورونا تحت الرعاية والملاحظة الكاملة ومتوفر لها كل الأدوية والأمصال والمستلزمات الوقائية لعلاجها، موضحًا أن هناك فرقا ما بين نقص أكسجين في خطوط تغذية أقسام العزل ونقص الأكسجين في دم مريض المصاب بفيروس كورونا.