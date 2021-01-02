البنوك تضخ 24.9 مليار جنيه لتمويل 833 ألف عميل متناهي الصغر

قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن أرصدة صناعة التمويل متناهى الصغر سجلت 42.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2020 بمعدل نمو 7%.

أوضحت أن قاعدة المستفيدين ارتفعت إلى 3.9 مليون عميل بمعدل نمو 0.5%، إذا تمت المقارنة بالنتائج المحققة فى نهاية الربع الثانى من نفس العام، مشيرةً إلى أن القطاع غير المصرفى (الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية) أتاح تمويلاً لنحو 3.1 مليون عميل بنهاية الربع الثالث من عام 2020 بمعدل نمو 0.9%، بأرصدة تمويلية قائمة وصلت إلى 17.8 مليار جنيه بمعدل نمو 3.7%، خلال فترة المقارنة.

وأشارت إلى أن أرصدة التمويل متناهى الصغر الممنوحة من البنوك (بشكل مباشر حتى 100 ألف جنيه) فى نهاية الربع الثالث من عام 2020 نمت بواقع 9.7% لتصل إلى 24.9 مليار جنيه، كما سجلت قاعدة عملاء القطاع المصرفى 833 ألف عميل منخفضة بنسبة طفيفة بلغت 0.9% خلال فترة المقارنة.