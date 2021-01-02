مصدر: مصر تشارك غدا في اجتماع سداسي لاستئناف مفاوضات السد الإثيوبي

قال مصدر مطلع بملف مفاوضات سد النهضة إنه من المقرر أن تشارك مصر غدا، في مفاوضات السد الإثيوبي المقرر عقدها عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بحضور وزراء الخارجية والموارد المائية والري لدول مصر والسودان وإثيوبيا والتي تعقد بدعوة من جنوب أفريقيا باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وحضور مراقبين من البنك الدولي والولايات المتحدة الأفريقية.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع يناقش مقترح السودان الرامي لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للاتحاد الأفريقى عبر خبرائه للوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي حسب طلب السودان السابق ومن ثم النظر في المسودة القانونية والتي أعدها خبراء الاتحاد الأفريقي للوصول لاتفاقٍ مرضٍ للأطراف الثلاثة.

ونقلت وسائل إعلام إثيوبية، تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتى، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارته، أن جنوب أفريقيا التي تترأس الاتحاد الأفريقي، دعت الدول الثلاث المعنية إلى اجتماع حول سد النهضة غدا الأحد، لافتًا إلى أن هذا الاجتماع سيكون الأول بعد توقف المفاوضات لمدة شهر كامل إثر مطالبة الخرطوم بتغيير منهجية التفاوض.

وقال إن الاجتماع المرتقب الذي دعت له جنوب أفريقيا يأتي فى إطار «مسابقة الزمن»، فى إشارة لانتقال الرئاسة المقبلة للاتحاد الأفريقي في 2021 إلى دولة الكونغو الديمقراطية.