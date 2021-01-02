وزيرة الصحة: أجرينا 4 تحاليل على شحنة سينوفارم أكدت مأمونيته

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الحكومة انتظرت موافقة الترخيص التجاري للقاح سينوفارم الصيني للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، موضحة أنه تم الحصول اليوم على موافقة هيئة الدواء المصرية للترخيص على سينوفارم كترخيص طوارئ.

وأضافت «زايد»، خلال لقائها في برنامج «الحكاية»، على شاشة «mbc مصر»، مع الإعلامي عمرو أديب، أنها تشكر كل الزملاء لها في وزارة الصحة والسكان وتخص بالذكر هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر عصام، على المجهود الكبير الذي بذلوه.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان: «أول شحنة من سينوفارم أجرى عليها أربع تحاليل في معامل هيئة الدواء وهي معتمدة من منظمة الصحة العالمية، والأربع تحاليل أكدوا مأمونية اللقاح ومأمونية تداوله»، موضحة، «عندنا كده سينافارم بكرة هيئة الدواء هتبعت لنا الترخيص الرسمي بكرة الصبح، بس هي النهاردة أصدرته».