رئيس التحرير

محمود مسلم

وزيرة الصحة: أجرينا 4 تحاليل على شحنة سينوفارم أكدت مأمونيته

كتب:

محمود البدوي
10:32 م | السبت 02 يناير 2021
الدكتورة هالة زايد .. وزيرة الصحة والسكان

الدكتورة هالة زايد .. وزيرة الصحة والسكان

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الحكومة انتظرت موافقة الترخيص التجاري للقاح سينوفارم الصيني للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، موضحة أنه تم الحصول اليوم على موافقة هيئة الدواء المصرية للترخيص على سينوفارم كترخيص طوارئ.

وأضافت «زايد»، خلال لقائها في برنامج «الحكاية»، على شاشة «mbc مصر»، مع الإعلامي عمرو أديب، أنها تشكر كل الزملاء لها في وزارة الصحة والسكان وتخص بالذكر هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر عصام، على المجهود الكبير الذي بذلوه.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان: «أول شحنة من سينوفارم أجرى عليها أربع تحاليل في معامل هيئة الدواء وهي معتمدة من منظمة الصحة العالمية، والأربع تحاليل أكدوا مأمونية اللقاح ومأمونية تداوله»، موضحة، «عندنا كده سينافارم بكرة هيئة الدواء هتبعت لنا الترخيص الرسمي بكرة الصبح، بس هي النهاردة أصدرته».

اقرأ المزيد:

بريد الوطن.. وجِّهي بقبول طلب إحالتي للمعاش المبكر يا وزيرة الصحة

وزيرة الصحة والسفير الصيني يشهدان توقيع مذكرة لتعزيز التعاون

استجابة لـ«الوطن».. وزيرة الصحة توجه بعلاج «حنان»: تعاني من جلطتين بالمخ

استجابة لـ«الوطن».. وزيرة الصحة توجه بعلاج «عم سعيد» مريض السرطان

وزيرة الصحة: حدة كورونا قلت في الموجة الثانية لكن الأعداد زادت