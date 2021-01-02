لميس الحديدي عن رفض وحيد حامد كتابة «الجماعة 3»: قالي مش وقته

نعت الإعلامية لميس الحديدي، الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد، قائلة إن مصر فقدت اليوم قيمة كبيرة، مضيفة: «وكأنه كان ينعى نفسه وهو يقف على خشبة مسرح مهرجان القاهرة السينمائي منذ أسابيع وذلك عندما قال أنا أحببت أيامي، وقتها كان يساورنا جميعًا إحساسٌ بأنه طوى الورقة وأنزل قلمه الذي لم ينكسر يومًا وقال أنا سأرحل، رحل وحيد حامد ولم يكذب على الناس فقد قال كلمة حق في وجه السلطة في عز قوتها ولم يكن محبوبًا دائمًا، فقد منعت أفلام كثيرة له من العرض مثل البريء وسوق المتعة».

وأضافت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، عبر شاشة «on»: «أفلامه فضلت موجودة واللي منعوها هم اللي مشيوها، لأنه عبر ناس لم يكن أحد يعلم عنها شيئًا، ووقف في وجه طيور الظلام، وبعدما كانت تنتهي أفلامه من العرض كانت الصالة تمتلئ بالتصفيق فقد كان صوت الناس ووجعهم وأحلامهم في العدل والحق والحرية».

وتابعت، أنه كان عنيدًا ويرفض تغيير الإسكريبتات التي يكتبها حتى لو كانت كلمة: «حتى في آخر كتاباته للجزء الثالث من مسلسل الجماعة، كان يكتب في فندق الميريديان على النيل، لكنه نقل جلسته إلى الريتز، وعندها دار حوار بيننا، وكنت أطلب منه كتابة الجزء الثالث بسرعة، لكنه قال لي إنه صعب جدًا، وأحداثه لا يجب أن نحكيها الآن حتى لا نغير التاريخ، لكن يجب أن أكتبه كما يجب وحكايته في هذا الوقت ليس من المناسب أن تقال».

وأردفت: «عندها طلبت منه أن يكتب ويؤرخ وعندها سنرى موعد عرض العمل، لكنه قال لي إنه لن يستطيع الكتابة او ان يغير كلمة، وطبق الورقة وترك قلمه ورحل وحيد حامد، فقد أحببنا أيامه، لأنه علمنا أن نظل متمسكين بكلمة الحق مهما كانت الضغوط، وعلمنا الوقوف في وجه طيور الظلام وعلمنا أن نحلم، وسنظل نحلم ونتابع أفلامه».