صفوت الشريف لـ«الوطن»: لا صحة لإصابتي بـ كورونا ومصدر: يعاني من الـ«لوكيميا»

نفى صفوت الشريف، رئيس مجلس الشوري الأسبق، ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأن حالته حرجة وغير مستقرة.

وقال «الشريف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يتردد على مستشفى وادي النيل بصفة دورية وليس لإصابته بفيروس كورونا.

من جانبها أكدت إيمان صفوت الشريف، كريمة رئيس مجلس الشورى السابق أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن إصابة والدها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه ترك المستشفى بعد قيامه بالفحوصات اللازمة الدورية التي يجريها، مؤكدة أن والدها يعاني منذ فترة من اللوكيميا، قائلة: «الحمد لله ربنا يحفظ والدي فهو يتردد على مستشفى وادي النيل من أجل المتابعة مع الطبيب حيث أنه يعاني منذ فترة من اللوكيميا».

مصدر: الشريف يتردد على المستشفى من وقت لآخر للاطمئنان على صحته

نفى مصدر مقرب من أسرة صفوت الشريف وزير الإعلام السابق، ما تردد مؤخرًا حول إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مؤكدًا أنه انتقل إلى مستشفى وادي النيل من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الشريف يتعالج منذ فترة طويلة من مرض سرطان الدم «لوكيميا»، وهو ما يجعله يتردد من آن لآخر على المستشفى.

وأشار إلى أن تغيير الدواء الذي يتناوله وزير الإعلام السابق، هو السبب في ذهابه إلى المستشفى في تلك الآونة، وذلك من أجل متابعة الآثار الجانية للدواء عليه، ومدى فاعليته على جسده من عدمها، حتى يتم التأكد من تغييره أو المداومة على تعاطيه.

وتابع أن حالة «الشريف» الحالية غير مستقرة، وإنما يلم به تعب كبير، ويسير على التعليمات العلاجية التي يوصي بها أطباؤه.

وأعرب المصدر عن استياءه مما يتردد عن إصابته بالوباء الخطير، وهو ما يسبب الحزن والقلق لأسرته، مطالبًا من يكتب عن أحوال الناس أن يراعي الله في الكلمة التي قد تتسبب في حزن وألم لذوي الشخص.