عاجل.. وزيرة الصحة: وصول أولى شحنات لقاح استرازينكا لمصر الشهر الجاري

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، «هناك تفاوض مع شركة استرا زينكا للحصول على لقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، حيث يجرى التفاوض بين شركة استرا زينكا وشركة فاكسيرا المصرية، التي تُعد بوابة دخول اللقاحات لمصر سواء استرا زينكا أو سينوفارم الصيني».

وأضافت «زايد»، خلال مداخلة لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «mbc مصر»، في برنامج «الحكاية»، أن شركة استرازينكا قد قدموا ملفهم يوم الخميس الماضي، وتم العمل على التفاوض في التوريدات، وستصل أول شحنة من لقاح استرا زينكا لمصر في الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر يناير الجاري.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن استرازينكا في المراحل النهائية في التعاقد، «عشان نتعاقد لازم يحصل على موافقة الطوارئ، هي دخلت الملف الخميس اللي فات، وبعتت العقد وخدنا موافقة مجلس الوزراء، انتهينا من كل الإجراءات وفور ترخيصة سنبدأ التوريدات، وتم عرض هذه المعلومات على الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم».