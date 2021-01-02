مدير «الأحرار» عن صور لمرضى كورونا بطرقات المستشفى: من مركز الكبد

نفى الدكتور عبد الكريم العراقي، مدير مستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية، ما تداوله مستخدم موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشأن تسكين مرضى كورونا بطرقات المستشفى، بعد اكتظاظه بالمرضى.

وقال مدير مستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية في تصريحات لـ«الوطن» إن طرقات المستشفى خالية من المرضى، وأن الصور المتداولة تم تصويرها في طابق أرضي في مركز الكبد المقسم إلى طرقات وليس بالمستشفى. لافتا إلى أنه «ربما حدث لبس أو فهم خاطئ».

وأضاف عبد الكريم، أن المستشفى يضم نحو 150 مريض حاليا، ويعتبرون جميعا مرضى عناية مركزة، ونسبة الأكسجين لديهم تتراوح ما بين 50 و85. مضيفا أنه على مدار الأيام تعافى أكثر من 60 مريض كان آخرهم 42 مريضا خرجوا من المستشفى على مدار الثلاثة أيام الماضية.

المستشفى يستقبل 150 مريضا مشبته بإصابتهم بكورونا يوميا

وأشار مدير مستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية، إلى أنه يتم استقبال يوميا نحو 140 أو 150 مريضا، منهم مرضى يتم احتجازهم وآخرون يتم وصف أدوية لهم مع متابعة إجراءات عزلهم في المنزل.

وأوضح عبد الكريم، أن الحالات التي تخرج من المستشفى يتم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، مع تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

وكانت محافظة الشرقية، أعلنت عن تخصيص 5 مستشفيات لعزل مرضى كورونا وهي: «الأحرار التعليمي، وأبو حماد، وطوارئ فاقوس، ومسشتفى الصدر بالزقازيق، ومستشفى الحميات بالزقازيق» كما رفعت مديرية الصحة الطوارئ بالمستفيات للتعامل مع أي حالات مرضية.

ولفت مدير مستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية، إلى تخصيص أقسام لاستقبال مرضى كورونا والكشف عليهم في 21 مستشفى بمختلف مراكز المحافظة، مؤكدا أن جامعة الزقازيق رفعت إجراءات الاستعداد للتعامل مع مرضى كورونا في الأقسام المخصصة لعزل واستقبال المرضى في مستشفيات جامعة الزقازيق.