وزيرة الصحة: بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا خلال يناير الجاري

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن موعد بدء تطعيم المواطنين في مصر، بلقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مشيرة إلى أن التطعيم يواجه تحديات في العالم أجمع، كون التصاريح التي خرجت للقاحات جاءت بشكل طارئ، موضحة أنها اجتمعت الأسبوع الماضي، مع وزير الداخلية، لتحديد أماكن تطعيم المواطنين باللقاحات، في كافة المحافظات.

وأضافت «زايد»، خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «mbc مصر»، في برنامج «الحكاية»، أنه جرى الاستعداد بالفعل، ووقفنا على الأماكن وجرى تأهيلها، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعطى توجيهات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للتأكد بشكل نهائي من مدى جاهزية هذه الأماكن، وستقوم الوزيرة بالمرور غدًا، مع مسؤول من الهيئة الهندسية، على تلك الأماكن للتأكد ما إذا كانت تحتاج إلى إجراءات رفع كفاءة أكثر.

وتابعت: «أمنا احتياجاتنا من السرنجات بواقع 39 مليون سرنجة وكمان فيه تطعيمات بسرنجاتها، غير الكميات اللي عندنا في 27 محافظة لكن احنا تعاقدنا على المزيد، وعندنا شركات وطنية تنتج السرنجات وسرنجات التطعيمات»، موضحة أنه جرى تدشين موقع إلكتروني للمواطنين من أجل التسجيل للحصول على تطعيمات.

وواصلت: «عرفنا في الموقع يعني إيه لقاح، ويعني إيه تسجيل طوارئ، والمواطن هيمضي على موافقة اسمها الموافقة المستنيرة، عشان يقول إنه موافق ياخذ اللقاح، الكول سنتر هيملاها لو مش قادر يملاها أو المستشفى تملاه له أو في مكان التطعيم ممكن يملاه، ومربوط بتكافل وكرامة، عشان الناس غير القادرة، عشان صندوق تحيا مصر هو اللي هيشيل غير القادرين».

وواصلت: «هنبعت رسالة بالمكان بتاع الجرعة الأولى تقوله هتيجي يوم كذا للجرعة الأولى هيروح هياخد، وييجي الجرعة الثانية بعد 21 يوما، ثم هيتابع طالما فيه موافقة طوارئ لازم نتابع كل الناس، عندنا منظومة المتابعة، وهياخد كارت المتابعة، ونكلمه من وقت للتاني وهيتم متابعته بشكل علمي حسب منظمة الصحة العالمية، عملنا السوفت وير، والانتهاء من تأمينه، بمجرد ما الشحنة التانية من اللقاحات توصل إن شاء الله هنبدأ التطعيم وهتكون في الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر يناير بإذن الله».