«التجاري الدولي» ضمن 9600 مؤسسة حول العالم ملتزمة بالشفافية في أثر عملياتها على البيئة

أعلن البنك التجارى الدولى مصر عن قيامه بالكشف عن الأثر البيئى لعملياته من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، وهو منظمة عالمية لا تهدف إلى الربح، تدير منصة رائدة للإفصاح البيئى حول العالم، وذلك فى إطار التزامه المتواصل نحو الشفافية والإفصاح فى ما يتعلق بالممارسات البيئية.

ويقوم «CIB» بالإفصاح من خلال المشروع منذ عام 2018، وخلال عام 2020، ونجح البنك فى استكمال الاستبيانات المتعلقة بتغير المناخ والأمن المائى، وذلك ضمن 9600 مؤسسة من جميع أنحاء العالم خلال عام 2020.

وأكدت الدكتورة داليا عبدالقادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجارى الدولى، أهمية الإفصاح باعتباره خطوة أساسية فى سبيل تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية، وذلك بالتزامن مع الجهود التى يبذلها البنك لدمج ممارسات الاستدامة فى جميع العمليات التشغيلية. وأشارت إلى أن الإفصاح يسهم فى إدارة المخاطر البيئية وتحديد الفرص المتاحة ومتابعة ورصد ما تم إنجازه فى هذا الصدد، إلى جانب إيجاد فرص جديدة عبر تكاتف جميع الجهود، بهدف الوصول إلى نتائج ملموسة.

وأوضحت الدكتورة داليا عبدالقادر أهمية التزام المؤسسات بممارسات الإفصاح والشفافية لمتابعة ما يتم إنجازه نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة، وهو ما يلتزم به البنك التجارى الدولى بانتظام عبر خمس سنوات. كما شدّد ديكستر جالفين، المدير العالمى للمؤسسات وسلاسل الإمداد والتوريد فى مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، على أهمية الدور الكبير الذى سيلعبه القطاع الخاص فى الانتقال نحو تحقيق اقتصاد أكثر استدامة، مضيفاً أن الخطوة الأساسية الأولى للمؤسسات هى الشفافية والإفصاح فى ما يتعلق بالممارسات البيئية. وأضاف أن البنك التجارى الدولى انضم إلى مجموعة من كبرى الشركات التى تقوم بالإفصاح سنوياً عن بياناتها البيئية لجميع الأطراف ذات العلاقة عبر مشروع (CDP)، وهو ما يسهم فى بناء الثقة من خلال الشفافية، والكشف عن المخاطر وتحديد الفرص المتاحة، فضلاً عن تعزيز قدرتها التنافسية ومتابعة ما تم إنجازه فى سبيل تحقيق أهدافها البيئية. وأضاف «جالفين» أنه يتطلع إلى مشاهدة التقدم الذى يتم إحرازه فى رحلة الاستدامة الخاصة بكل مؤسسة.