إجراء المعاينة التصويرية لذبح طالب وإصابة 3 على يد مخمورين بالمنصورة

انتقلت نيابة قسم شرطة ثاني المنصورة بمحافظة الدقهلية، قبل قليل، إلى مكان ارتكاب واقعة مقتل طالب ثانوي وإصابة 3 من زملائه علي أيدي اثنين من المخمورين، في منطقة كوبري «الهابي لاند»، بمدينة المنصورة، لإجراء المعاينة التصويرية للواقعة، بعد إلقاء القبض علي المتهمين.

وحضر المتهمان «خالد أ. أ.»، 30 سنة، عاطل، مقيم بمساكن مشعل دائرة قسم أول المنصورة، والسابق اتهامه في قضيتي بلطجة وسرقة، والذي ضبط وبحوزته سلاح أبيض «خنجر»، و«محمد س. س.»، 23 سنة، عاطل، ومقيم بقرية «العزبة»، دائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، والسابق اتهامه في عدد 3 قضايا سلاح أبيض وسرقة بالإكراه، وسط حراسة أمنية مشددة من مباحث الدقهلية ومباحث قسم ثاني المنصورة، وبدأ كل منهما في شرح دوره في ارتكاب الواقعة، وأكدا أنهما ارتكبا الواقعة تحت تأثير تعاطي مواد كحولية.

وأكد المتهمان أنهما عقب تناولهما المواد الكحولية، حيث شاهدا المجني عليهم حال جلوسهم بمنطقة كورنيش النيل، المواجهة إلى مكان الواقعة، وقاما باستدراجهم إلى الجهة الأخرى، وأشهرا في وجوههم الأسلحة البيضاء في محاولة للاستيلاء على متعلقاتهم كرها عنهم، وحال مقاومة المجني عليهم، قاما بالتعدي عليهم بالأسلحة البيضاء، وأحدثا ما بهم من إصابات.

ومثل المتهم الأول «خالد» كيف طعن المجني عليه «محمد محمود العزب»، 17 سنة، طالب بمدرسة الملك الكامل الثانوية بالمنصورة، طعنتين إحداهما في الصدر من الناحية اليسرى، وأخرى في الرقبة من الناحية اليمني، حتى يخيف باقي زملائه، إلا أنهم غضبوا وقاومهم فبدأوا يعتدون عليهم جميعاً، حتي أحدثوا إصاباتهم.

واعترف المتهمان بأنهم أحدثوا إصابات في 3 طلاب آخرين، وهم «خالد محمد محمد السيد»، 16 سنة، طالب، مقيم بناحية «عزبة الشال» دائرة القسم، مصاباً بجروح قطعية في البطن، و«يحيى الدين محمد غازي»، 17 سنة، طالب، مقيم بناحية منطقة «سيدي يونس»، دائرة القسم، مصاباً بجروح قطعية بالرأس والقدم اليسرى، و«أكرم مجدي عبدالحميد»، طالب بذات المدرسة، مقيم بمنطقة «الدراسات»، دائرة القسم، مصاباً بجرح طعني في القدم اليسرى.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة ثاني المنصورة، يفيد بحدوث مشاجرة وسقوط قتيل ومصابين، أسفل كوبري القطار بمنطقة «الهابي لاند»، دائرة القسم.

انتقلت قوة من القسم بقيادة المقدم محمد مطر، رئيس مباحث القسم، إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين وجود 4 طلاب بمدرسة «الملك الكامل» الثانوية للبنين بالمنصورة، جميعهم مصابين بجروح طعنية، أحدهم لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته.