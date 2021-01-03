منها ألنترا وصني.. تعرف على أنواع السيارات المطروحه بمنظومة الإحلال

بدأت تظهر ملامح مشروع إحلال وتجديد السيارات المتقادمة الذى أعلنت عنه الدولة وأصبح واضحا بعد أن أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، عن إعداد وتنظيم المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والمقرر انطلاقه فى 4 إلى 6 يناير الجارى.

ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور بالمجان بدءًا من بعد غد الاثنين، في الثانية بعد الظهر، ومن الساعة العاشرة صباحاً حتى التاسعة مساء يومي الثلاثاء والأربعاء.

ويتضمن المعرض نماذج حقيقية للسيارات المتحولة للعمل للغاز الطبيعى من السيارات المجمعة محليا ونماذج لأوتوبيسات وميكروباصات وسيارات نقل، بالإضافة لنماذج سيارات تعمل بالكهرباء.

وأعلنت الحكومة من قبل عن حافز لمن يريد أن يغير سيارته القديمة التى تزيد عمرها عن 20 عاما بقيمة 60 ألف جنيه كحد أدنى بتسهيلات فى السداد حتى 10 سنوات وقسط شهرى 1600 جنية فقط والاستلام بعد 10 أيام.

تعرف على السيارات المتاحة فى المعرض

أما عن السيارات المتوفرة في المبادرة والمعرض فهي السيارات المجمعة محليا فى مصر، كما ذكرت وزيرة التجارة والصناعة "نيفين جامع" فى بيان سابق لها، وهما 7 سيارات وسبق وتفقدهم الرئيس السيسى.

هيونداى ألنترا hd

وتعمل بمحرك سعة 1.6 لتر 4 سلندرات يولد قوة 125 حصانا وأقصى عزم للدوران 156 نيوتن متر.

هيونداى أكسنت RB

وتعمل بنفس المحرك سعة 1.6 لتر 4 سلندر ولكن يولد قوة 121حصانا وعزم 156 نيوتن متر.

شيفرولية أوبترا

وتعمل بمحرك سعة 1.5 لتر 4 سلندر يولد قوة 110 حصان وعزم 146 نيوتن متر.

شيفرولية أفيو

ومن الممكن أن تتوفر شيفرولية أفيو أيضا، وتعمل بمحرك سعة 1.5 لتر 4 سلندر يولد قوة 86 حصان وعزم 132 نيوتن متر.

لادا جرانتا

وتعمل بمحرك سعة 1.6 لتر 4 سلندر يولد قوة 87 حصان وعزم وعزم 140 نيوتن متر.

نيسان صنى

وتعمل بمحرك سعة 1.5 لتر 4 سلندر يولد قوة 108 حصان وعزم 134 نيوتن متر

نيسان سنترا

وتعمل بمحرك 1.6 لتر 4 سلندر يولد قوة 118 حصان وأقصى عزم للدوران 154 نيوتن متر.

وسيكون سعرها هو نفس السعر المتوفر فى السوق مع زيادة 8 آلاف جنية تكلفة "الكيت" الخاص بتحويلات الغاز.

ودعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، المواطنين لزيارة المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، للتعرف على العروض المقدمة للراغبين في الاستفادة من المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، والتي سيجري إطلاقها خلال افتتاح المعرض متضمنة الشروط والمستندات المطلوبة، وبرامج التمويل المتاحة في إطار المبادرة، إلى جانب التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.