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محمود مسلم

«البنك الأهلي» يفتتح فرعا إلكترونيا في أسوان

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الوطن
11:53 م | السبت 02 يناير 2021
البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي المصري

افتتح البنك الأهلى فرعاً للخدمة الإلكترونية فى محافظة أسوان، حيث أكد هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى، أن البنك مستمر فى تنفيذ خطته لنشر فروع الخدمة الإلكترونية التى أطلقها لأول مرة فى السوق المصرية فى مطلع عام 2019 والتى وصل عددها إلى 19 فرعاً حتى الآن، مع وضع خطة طموحة للتوسع ونشر ذلك النمط من الفروع، وهو ما يأتى تنفيذاً لاستراتيجية البنك للتحول الرقمى التى تقع على رأس أولويات البنك.

وأكدت داليا الباز أن افتتاح البنك لفرع خدمة إلكترونية بمحافظة أسوان يأتى إيماناً من البنك بدوره فى نشر الثقافة المصرفية بين المواطنين وكذا زيادة الوعى بالتطور المتلاحق فى وسائل تقديم الخدمة المصرفية بين أبناء مصر وفى مختلف محافظات الجمهورية.

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