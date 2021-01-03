قاعدة بيانات لتسجيل الصيادين وخطة لتطوير البحيرات

قال الدكتور صلاح مصيلحى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة القوى العاملة بدأت فى إعداد قاعدة بيانات للصيادين على مستوى المحافظات لشمولهم ضمن منظومة متكاملة للرعاية الصحية و الاجتماعية.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تسجيل 5 آلاف صياد بالبحر الأحمر و4 آلاف بالإسكندرية وتم البدء فى التسجيل بمحافظة بورسعيد ومن بعدها دمياط نظراً لوجود عدد كبير من صغار الصيادين بها، لافتا إلى أنه يعقد اليوم اجتماعاً مع الجهات المسئولة عن رؤساء مكاتب الصيد على مستوى الجمهورية لبحث العديد من الملفات الخاصة بشئون الصيادين وفي مقدمتها تجديد تراخيص الصيد للعام الجديد.

أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماماً كبيراً بالثروة السمكية فى مصر من أجل زيادة الإنتاج و الحفاظ على عدم التعدى على المسطحات المائية والتى تنتج 400 ألف طن سنوياً.

وأضاف أن الإنتاج المحلى من الأسماك يمثل أكثر من 95% من الاستهلاك، لافتاً إلى أن الدولة تستورد 300 ألف طن سنوياً، مشيرا إلى أن الدولة تضخ المليارات لتطهير البحيرات و رفع كفاءتها، فضلاً عن إزلة التعديات.

وأوضح أن بحيرة البردويل من أهم البحيرات خاصةً أن أسماكها تتميز بالجودة العالية، مضيفا أن مشروعات تطوير البحيرات تشمل إجراء صيانة لمرافقها وإنشاء الحواجز إلى جانب تطوير مراسى البحيرات وتنفيذ أعمال الحماية اللازمة للحفاظ عليها وتنمية الثروة السمكية بها وتتضمن الخطة إجراء عمليات تطهير البواغيز الرئيسية التى تربط مسطح البحيرة بمياه البحر.