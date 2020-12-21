الثروة السمكية: طرح مواقع للاستثمار في الاستزراع قريبا

قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «إنه جار حصر وتقييم جميع المزارع السمكية، والأماكن التى تملكها الهيئة وصالحة للاستزراع السمكي».

وأوضح أن هناك خريطة تم إعدادها بالمزارع السمكية وتوزيعها في المحافظات، وهناك عدد كبير من المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم في الاستثمار فى المجال السمكي، كما سيتم توجيه الدعوة لعدد كبير منهم، لعرض خطة الهيئة والأماكن، وأنظمة للتعاون مع الهيئة بنظام الشراكه أو العمل منفردا، حيث يتم تقديم الدعم الفني من الهيئة.

وأكد أن هناك مواقع عديدة تمتلكها الهيئة، سيتم طرحها تحتاج إلى استثمارات بالمليارات، وبعض الأماكن مساحتها كبيرة وبعضها مساحته 4800 فدان، تحتاج إلى مستثمر يضخ فيه ما يقرب من 20 مليار جنيه، جاهز لإنشاء مزارع سمكية على أحدث مستوى، وهناك مشروعات أخرى تقدم لها مستثمرون، يتم دراستها بالتفصيل من الناحية القانونية والفنية والإدارية، وتوجهات الدولة، حتى نتماشى مع خطة الدولة فى عملية التطوير.

وأوضح أن الإنتاج السمكى حاليا، يصل إلى 1.7 مليون طن من الأسماك، منها 1.6 مليون من المزارع السمكية، وما يقرب من 300 ألف طن من المصايد الطبيعية، والاستزراع السمكى فى المزارع واعد، لأنه متطور يوما بعد يوم، والإنتاجية كبيرة جدا، ومنظومة الاستزراع السمكى خلال الـ40 عاما الماضية، تغيرت جداً لأنها فى السابق كانت تمثل 80% من المصائد الطبيعية و20% من المزارع السمكية وبعد 40 عاما من التطور، انعكست المنظومة نهائيا، وهذا تحد كبير بالنسبة للمزارع السمكية، وهى الاستدامة والتطوير، ولابد من الحفاظ عليها، لأن إنتاجها يمثل 80% من الإنتاج الكلي.

أشار إلى أن هناك ملفات يتم دراستها يوميا، بهدف تطوير البحيرات المختلفة، سواء الشمالية أو الجنوبية أو الوسطى، وضخ استثمارات تصل إلى 100 مليار جنيه، لعملية التطوير فى البحيرات، ويتم متابعة ذلك على مدار الساعة مع القيادة السياسية، من خلال تقديم تقرير يوميا عن عملية التطوير والتكريك، بمشاركة أجهزة الدولة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بهدف زيادة الإنتاجية من عملية الاستزراع السمكي.