صلاح عبدالله: اكتشفت وحيد حامد الإنسان المثقف في فيلم «دم الغزال»

نعى الفنان صلاح عبدالله، الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، الذي وافته المنية، فجر السبت، عن عمر ناهز 77 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، قائلا: «الله يرحمه ويرحم أمواتنا جميعا يا رب».

حلمي كان يبقى لي فرصة أكبر مع الكاتب العبقري

وروى «عبدالله»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، ذكرياته مع فيلم «المنسي»، أحد أعمال السيناريست الراحل، قائلا: «ده كان بداية بالنسبة لي بعد ما عملت فيلم (المهلبية) مع شريف عرفة، كنت بعمل أدوار معقولة في السينما، وحتى أنا كتبت إن حلمي أبقى يبقى لي فرصة أكبر وأفضل مع هذا الكاتب الرائع العبقري العظيم وحيد حامد».

اكتشفت الوجه الآخر للسيناريست

وتابع: «الحلم اتحقق بعد كده في (دم الغزال)، واللي اكتشفت فيه الوجه الآخر لوحيد حامد، من القعدات اللي جمعتنا، اكتشفت الإنسان البشوش الطيب الضحوك المثقف، اللي ماتشبعش من حديثه ومتزهقش منه ونتناقش، والحقيقة هو اللي رشحني في دور (دم الغزل)، وهو دور مهم وبالنسبالي نقلة عالية جدا في السينما، قصاد نور الشريف الله يرحمه، ويسرا ومنى زكي ومحمود عبدالمغني».

الكاتب رصد أعمالا تتناقش أماكن محظورة

وواصل: «لو رصدنا أعمال وحيد حامد هنلاقيها بتناقش قضايا، ويدخل في أماكن محظورة، وبينكش بالذات في القضايا التي تخص الإرهاب، ولا سيما مسلسل (الجماعة) في 2010، والسيناريست الكبير أصر إني أشارك في فيلم (دم الغزال) رغم الظروف بس قال نستناه».

توفي الكاتب الكبير وحيد حامد، منذ قليل، داخل أحد المستشفيات، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 77 عاما.

وتعرض السيناريست الكبير وحيد حامد لوعكة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات منطقة المهندسين إذ يعاني من مشاكل في القلب والرئة، وجرى نقله إلى المستشفى، بشأن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فيما تكتمت الأسرة عن أنباء الأزمة، التي تعرض لها الكاتب الكبير، حفاظًا على حالته النفسية.