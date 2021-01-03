نيسان وشيري.. الأكثر مبيعا للملاكي المحلي خلال نوفمبر

أصدر مركز معلومات سوق السيارات «إميك» التقرير الخاص بشهر نوفمبر الماضي لبيان معدل مبيعات السيارات (الملاكي) المحلية، وتضمن التقرير قائمة تضم عددا من العلامات التجارية داخل السوق المحلية، وجاءت بالمرتبة الأولى «نيسان» والتي سجلت ارتفاعًا في مبيعاتها خلال نوفمبر 2020 وصلت إلى 1450 سيارة، مقارنة بمبعياتها خلال نوفمبر 2019 والتي وصلت إلى 1015 سيارة.

وحسب التقرير، جاءت بالترتيب الثاني العلامة التجارية «شيري» بارتفاع معدل مبيعاتها إلى 1462 سيارة خلال نوفمبر 2020، مقارنة بمبعياتها خلال نوفمبر 2019 والتي وصلت إلى 951 سيارة؛ فيما سجلت سيارات «هيونداي» الترتيب الثالث بالقائمة بمبيعات وصلت إلى 1066 سيارة خلال نوفمبر 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال نوفمبر 2019 والتي وصلت إلى 341 سيارة.

فيما جاءت سيارات «شيفروليه» بالترتيب الرباع بمبيعات وصلت إلى 686 سيارة خلال نوفمبر 2020، تسجل انخفاضًا في مبيعاتها مقارنة بمبيعات نوفمبر 2019 والتي وصلت إلى 901 سيارة؛ كما انخفض معدل مبيعات سيارات «بي واي دي» خلال نوفمبر 2020 والتي وصلت إلى 462 سيارة، مقارنة بمبيعاتها خلال نوفمبر 2019 والتي وصلت إلى 622 سيارة .

وفي وقت سابق أوض تقرير «إميك» الخاص بمعدل مبيعات السيارات «الملاكي» خلال شهر نوفمبر الماضي 2020، مقارنة بمبيعات نوفمبر 2019، وحسب التقرير أرتفع معدل مبيعات الملاكي خلال 2020 بنسبة 67% بمبيعات 20536 سيارة، مقارنة بمبيعات نوفمبر 2019 والتي سجلت 12321 سيارة.

وأوضح التقرير خلال قائمة تضم مبيعات السياات «الملاكي» حسب السعة اللترية المختلفة، حيث سجل التقرير ارتفاعًا ملحوظ في مبيعات الملاكي ذات السعة اللترية ما بين «1000 : 1300سي سي» إلى 864 سيارة خلال نوفمبر 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال نوفمبر 2019 والتي وصلت إلى 43 سيارة، كما سجل التقرير ارتفاعًا في مبيعات الملاكي ذات السعة اللترية ما بين «1500 : 1600 سي سي» بمبيعات 11256 سيارة، مقارنة بمبيعاتها خلال نوفمبر 2019 والتي وصلت إلى 6027 سيارة.