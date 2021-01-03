أميك: قائمة بالأكثر مبيعا لـ«الملاكي» داخل السوق المحلية خلال نوفمبر

أصدر مركز معلومات سوق السيارات "أميك" قائمة تضم أكثر من 12 علامة تجارية تتنافس على الأكثر مبيعًا للسيارات (الملاكي) داخل السوق المحلية وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي .

وحسب التقرير، سجلت العلامة التجارية "هيونداي" ارتفاعًا في معدل مبيعاتها خلال نوفمبر 2020 والتي وصلت إلى 2523 سيارة وتأتي بالترتيب الأول بالقائمة، مقارنةب مبيعاتها خلال نوفمبر 2019 حيث وصلت مبيعاتها إلى 1583 سيارة؛ فيما سجلت العلامة التجارية الناشئة "ام جي" مبيعات وصلت إلى 2342 سيارة خلال نوفمبر 2020، وتأتي بالترتيب الثاني.

وأوضح التقرير، ارتفاع معدل مبيعات السيارات الملاكي للعلامة التجارية "رينو" والتي وصلت إلى 1209 سيارة خلال نوفمبر 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال نوفمبر 2019 حيث بلغت 1183 سيارة وتأتي بالترتيب الثالث؛ كما أرتفع معدل مبيعات سيارات "نيسان" حيث وصلت إلى 1801 سيارة خلال نوفمبر 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال نوفمبر 2019 والتي وصلت إلى 1265 سيارة وتحصد المركز الرابع بالقائمة.

كما سجلت سيارات "فيات" ارتفاعًا في مبيعاتها خلال نوفمبر الماضي ووصلت إلى 1607 سيارة، مقارنة بمبيعاتها خلال نوفمبر 2019 والتي وصلت إلى 781 سيارة؛ وأيضًا ارتفع معدل مبيعات سيارات "تويوتا" والتي وصلت إلى 1514 سيارة خلال نوفمبر 2020، مقارنة بمبعياتها خلال نوفمبر 2019 والتي وصلت إلى 1352 سيارة.

وفي وقت سابق أوض تقرير "اميك" الخاص بمعدل مبيعات السيارات «الملاكي» خلال شهر نوفمبر الماضي 2020، مقارنة بمبيعات نوفمبر 2019، وحسب التقرير أرتفع معدل مبيعات الملاكي خلال 2020 بنسبة 67% بمبيعات 20536 سيارة، مقارنة بمبيعات نوفمبر 2019 والتي سجلت 12321 سيارة.

وأوضح التقرير خلال قائمة تضم مبيعات السياات «الملاكي» حسب السعة اللترية المختلفة، حيث سجل التقرير ارتفاعًا ملحوظ في مبيعات الملاكي ذات السعة اللترية ما بين «1000 : 1300سي سي» إلى 864 سيارة خلال نوفمبر 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال نوفمبر 2019 والتي وصلت إلى 43 سيارة، كما سجل التقرير ارتفاعًا في مبيعات الملاكي ذات السعة اللترية ما بين «1500 : 1600 سي سي» بمبيعات 11256 سيارة، مقارنة بمبيعاتها خلال نوفمبر 2019 والتي وصلت إلى 6027 سيارة.