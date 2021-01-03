نفسي تقيل وصعب.. تدهور حالة مذيعة «القاهرة والناس» بعد إصابتها بكورونا

شهدت الحالة الصحية لـ دارين مصطفى، مذيعة قناة «القاهرة والناس»، تدهورًا خلال الساعات الماضية، إثر تداعيات إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت دارين مصطفى، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «النهاردة فات 7 أيام على المسحة الإيجابية لكورونا.. طول الأسبوع اللي فات مكنش في أي أعراض غير فقدان الشم والتذوق.. النهارده الأعراض ابتدت تظهر».

وتابعت: «مفيش حاجة بتقعد في معدتي وإسهال ومغص وإحساس بالقيء طول الوقت ورشح وعطس كتير ونفسي تقيل وصعب وجسمي كله بيترعش.. خدوا بالكم الموضوع حقيقي مش سهل.. هونها يا رب».

وكانت دارين مصطفى، قد أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا، قبل أيام، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الكورونا تفوتني!!! لاممكن أبدا، الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا، إيجابي كورونا».

وكان أعلن أربع مذيعين عن إصابتهم بفيروس كورونا، السبت، وهم أحمد سالم، مقدمة برنامج «المواجهة مع النفس» على قناة «القاهرة والناس»، ونانسي نور، مذيعة التغطيات الإخبارية في قناة «إكسترا نيوز»، وياسمين سعيد، مقدمة برنامج «الجمعة في مصر»، عبر قناة «Mbc مصر»، ونرمين الشريف.

وبعت نانسي نور، رسالة إلى زملائها في العمل وكذلك أصدقائها، بقولها: «لكل من تعامل معي الأيام الأخيرة، عليه فحص نفسه.. حافظوا على نفسكم، وابقوا في أمان».

في سياق متصل، ناشدت أسرة الإعلامي وائل الإبراشي، بضرورة تحري الدقة بشأن الأخبار المتعلقة بتطورات حالته الصحية بعدما أصيب بكورونا.

وأعربت أسرة وائل الإبراشي، عن غضبها الشديد من شائعة تدهور حالة الأخير الصحية بعد إصابته بفيروس «كورونا» المستجد.

وقالت الأسرة في بيان صحفي نشر عبر الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «بناء على رغبة الأسرة، هذه هي الصفحة الرسمية والوحيدة للإعلامي وائل الإبراشي، والتي سوف تنشر مستجدات الحالة الصحية له من خلالها فقط».

وأضاف البيان: «الحالة الصحية في استقرار تام بإذن الله وتستجيب للتحسن، ونرجو من الجميع احترام مشاعر الأسرة بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة».