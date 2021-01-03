«هدومنا مش بتنشف من ماء الغسل».. معاناة 6 ساعات من تكفين موتى كورونا

«هدومنا مش بتنشف من ماء الغسل».. عبارة رددها أعضاء فريق «غيث» المتطوعين لتغسيل وتكفين موتى الكورونا بمستشفيات العزل بمحافظة الفيوم، أمس السبت، بعد قضاء 6 ساعات متواصلة صعبة في تغسيل وتكفين موتى الفيروس بسبب ارتفاع عدد الوفيات.

وقال أحد المتطوعين بالفريق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّهم شهدوا 6 ساعات صعبة جدًا بسبب كثرة حالات الوفيات في وقت قليل، موضحًا أنّ عدد الوفيات في تلك الفترة بلغ 15 متوفى بينهم طفل حديث الولادة التقط العدوى من والدته التي أُصيبت بالفيروس في الشهر الأخير من حملها، موضحًا أنّ الأطباء حاولوا إنقاذه بشتى الطرق ولكن روحه فاضت إلى بارئها.

في سياق متصل، نشر سيد عزت أحد المتطوعين في فريق غيث، منشورا على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كتب فيه «شكل 2021 بداية الذروة "ليس لها من دون الله كاشفة" اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا.

على جانب آخر، نشرت تقى محمد أحد أعضاء الفريق منشورًا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كتبت فيه "بصوا أنا مش هتكلم رسمي ولا هقول توعية ولا بتاع أنا مش هقول أكتر من اتقوا الله في أنفسكم وفي اللي منكم علشان الوضع بقى فوق المرعب والخطير".

وطالب أعضاء الفريق، أهالي محافظة الفيوم خصوصًا ومصر عمومًا، أنّ يلتزموا بالإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتي أعلنت عنها وزارة الصحة، مُشددين على ضرورة التزام الجميع بارتداء الكمامة الواقية والالتزام بالتباعد الاجتماعي حرصًا على حياتهم وحياة أبنائهم، خصوصًا أنّ الموجة الثانية من الفيروس تُصيب جميع الفئات العمرية وتتسبب في موت جميع الفئات العمرية، مؤكدين أنّهم في الموجة الثانية كرموا الكثير من الجثث لشباب صغار في العمر وليس كبار السن فقط مثلما حدث في الموجة الأولى من الفيروس.