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«علقوه من هدومه».. ضبط متهمين بتعذيب أحد ذوي الإعاقة بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
03:17 ص | الأحد 03 يناير 2021
«علقوه من هدومه».. ضبط متهمين بتعذيب أحد ذوي الإعاقة بالشرقية

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر صقر القبض على شخصين سخرا من شخص متأخر عقليا وعلقاه من ملابسه، ووثقا جريمتهما بالفيديو ونشراه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد برصد مركز شرطة كفر صقر تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ظهر خلاله شخص يسخر من آخر يبدو أنه غير متزن عقليا وقام بتعليقه من ملابسه بأحد الأبواب فيما قام شخص آخر بتوثيق الواقعة بالفيديو.

تم تشكيل فريق بحث وتوصلت جهود الشرطة برئاسة النقيب أحمد سمك معاون مباحث المركز، والنقيب محمد توفيق معاون مباحث المركز، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة هم كل من «أ . م» 25 عاما، نجار مسلح، و«م . ص» 22 عاما، نجار مسلح، وتم ضبطهما وإحالتهما إلى النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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