تحقيقات عصابة النقاب: المتهمون ارتدوا ملابس نسائية لسرقة السيدات

اعترف عاطل بمحافظة الدقهلية باحترافة سرقة السيدات من خلال ارتداء النقاب، والتخفي في ملابس نسائية، وأنه تزعم تشكيلا عصابيا مكون من ربتي منزل كانتا تساعدانه في جرائم السرقة، وأنهم اقتحموا عيادة بمدينة المنصورة وحاولوا تجريد سكرتيرة العيادة من مصوغاتها الذهبية.

وقال المتهم في التحقيقات إنه كون مع السيدتين المتهمتين معه تشكيلا عصابيا للسرقة: «بلبسهم نقاب وأنا بلبس نقاب زيهم، وندخل في أي مكان فيه ستات نسرقهم»، مشيرا إلى أن واقعة سرقة سكرتيرة العيادة كانت من خلال التخطيط المسبق، حيث زارت إحدى شريكيتيه في الجريمة العيادة قبل الجريمة بعدة أيام ولاحظت أن المجني عليها ترتدي مصوغات ذهبية.

المتهم: ارتديت النقاب واقتحمت العيادة

وأضاف المتهم أنه في يوم الجريمة ارتدى النقاب هو والمتهمتين وتوجهوا للعيادة ثم دخلوا على المجني عليها وطلبت إحدى المتهمات الحجز لتوقيع الكشف الطبي عليها وأثناء ذلك تعدت المتهمة الثانية عليها وسرقت مصوغاتها الذهبية وفي أثناء مقاومتها لهم أُصيبت بجرح قطعي بالساعد.

وذكرت تحريات قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع أن المجني عليها استغاثت بالأهالي وتمكّنوا من ضبط إحداهن ربة منزل مقيمة بدائرة القسم وبتمشيط المنطقة من أمكن ضبط المتهمين الهاربين بمدخل إحدى العقارات المجاورة وهما عاطل وربة منزل مقيمان بدائرة القسم وتبين ارتداء العاطل لملابس نسائية «نقاب» وبحوزته سلاح أبيض ولاصق طبي، واعترفت المتهمة الأولى أنها كانت تتردد على العيادة لتوقيع الكشف الطبي عليها وشاهدت المجني عليها ترتدي بعض المشغولات الذهبية فاخبرت شريكيها في الجريمة وتوجهوا للعيادة عقب ارتدائهم للنقاب وفي أثناء شروعهم في سرقتها استغاثت بالأهالي وأمكن ضبطهم.

وأجرت النيابة العامة مواجهة بين المتهمين والمجني عليها التي تعرفت عليهم وصدر قرار بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.