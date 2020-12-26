لجأوا إلى حيلة خبيثة.. ضبط «عصابة السكرتيرة» بتهمة سرقة رجل أعمال سوري

لجأت سكرتيرة إلى حيلة ماكرة لسرقة رجل أعمال سوري الجنسية في دائرة قسم السلام أول، تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن المتهمة استعانت باثنين مسجلين جنائيا لتنفيذ الجريمة.

حيلة ماكرة

أوضحت التحريات الأولية أن المتهمة طلبت من رجل الأعمال توصيلها للمنزل من المصنع بمدينة السلام إلى منطقة التجمع وأثناء سيرهما بالسيارة ملك رجل الأعمال فوجئوا بمسلحين يقطعون الطريق ويسرقون الضحية تحت تهديد السلاح.

نجح رجال المباحث في القبض على المتهمين الثلاثة من بينهم السكرتيرة، وتحرر محضر وأحيل إلى النيابة المختصة التى قررت حبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

سرقة على يد مسلحين

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول بلاغا من السوري الجنسية رجل أعمال ويمتلك مصنع ملابس جاهزة كائن مقيم دائرة قسم شرطة التجمع الأول، ومصاب بعدة جروح وكدمات.

وقال فى محضر الشرطة إنه عقب انتهاء العمل بالمصنع ملكه واستقلاله السيارة ملكه وكانت سكرتيرة، 21 عاما، تعمل معه بالمصنع لتوصيلها لمحل إقامتها.

وأضاف المبلغ أثناء سيرهما بشارع الرست خلف سنترال الحسن والحسين بدائرة القسم استوقفه شخصان مجهولان مسلحان وتعديا عليه بسلاح أبيض كانت بحوزة أحدهما مُحدثين إصابته المنوه عنها واستوليا منه على مبلغ مالي 4 آلاف جنيه، هاتف محمول، كومبرسور هواء ، مفتاح صليبة كرها عنه وتمكنوا بالفرار صحبة السكرتيرة واتهمها بالتواطؤ مع المتهمين، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة.

السكرتيرة وعصابتها

تم تشكيل فريق من ضباط المباحث وتبين من خلال التحريات أن وراء الواقعة السكرتيرة و2 من أصدقائها هما «م م ف ع» 22 عاما، سائق، وعامل سابق اتهامه في القضية رقم 1121 لسنة 2017م السلام أول «سلاح بدون ترخيص».

تم استصدار إذن من النيابة وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن من القبض عليهم وبحوزتهم المسروقات المستولى عليها، وكذا سلاح أبيض «مطواة» والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

اعترفت المتهمة الأولى «السكرتيرة» بأنه نظرا لمرورها بضائقة مالية وعملها طرف المجني عليه وعلمها بثرائه اختمرت في ذهنها فكرة استدراجه وسرقته واستعانت بأصدقائها لسرقته، وحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.