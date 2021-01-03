«أوبر» ترفع عوائدها من الرحلات لـ25%..وسائقون: نواجه مشاكل مع التطبيق

كشف عدد من سائقي شركة أوبر للنقل الذكي، أنَّ الشركة رفعت نسبتها من الاستفادة من العائد على الرحلات الى 25% مقابل 20% فيما مضى.

إغلاق مفاجئ في تطبيق «أوبر» يستلزم من 3 لـ7 أيام لإعادته

وذكرت مجموعة من «كباتن» سائقي «أوبر» لـ«الوطن»، أنَّ هناك مشاكل كبيرة تواجههم في استخدام تطبيق «أوبر»، أبرزها إغلاق التطبيق بشكل مفاجئ، مما يستوجب ذلك التوقف عن العمل حتى يتمّ إعادة التطبيق مرة أخرى، مؤكّدين أنَّ إعادة عمل التطبيق تستغرق فترة تتراوح بين 3 أيام إلى 7 أيام، نظرًا لصعوبة التواصل مع الإدارة، بسبب إغلاق مكتبهم الرئيسي، ولا يتمّ التواصل إلا من خلال التطبيق فقط.

السائقون يطالبون بطريقة تواصل أسهل مع «أوبر»

وطالب السائقين، بإيجاد طرق تواصل مع الشركة بشكل أسهل، خصوصًا في ظل جائحة كورونا والتي تستوجب أن يستمر السائقين في العمل بشكل مستمر لسداد الالتزامات الواقعة على عاتقهم.