«أوبر» تواجه الموجة الثانية من كورونا بـ«لتر كحول»

كشف عدد من سائفي شركة أوبر للنقل الذكي التشاركي، أن الشركة قامت بتوزيع لتر مطهر من الكحول على السائقين، لمواجهة الموجة الثانية من كورونا، بهدف استخدامه أثناء فتح التطبيق واستقبال الركاب.

وقال سائق يعمل مع الشركة: إن المطهر عبارة عن زجاجتين زنة الواحدة 500 ملي.

وأضاف أن هناك انخفاض في عدد الرحلات خلال الأيام الماضية وصل إلى 20%، مؤكدا أن الشركة ألغت «البونص»، الذي كانت تقدمه للسائقين، مما زاد من الأعباء على عاتقهم.

وتابع أنهم يعانون من استمرار إغلاق مكتب الشركة الرئيسي في ميدان التحرير، خصوصا أنهم يواجهون مشاكل تقنية في التطبيق منها إغلاقه لمدة تصل إلى 10 أيام، ولا يجدون وسيلة للتواصل مع الشركة بسهولة إلا من خلال التطبيق.

من جانبها قالت شركة أوبر إنها اتخذت عدة جهود للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، منها، إطلاق خاصية تعريف الوجه داخل التطبيق للتأكد من ارتداء السائق للكمامة قبل استخدام التطبيق، وما إن يتم تأكيد هذا، سوف يتلقى الراكب رسالة أن السائق يرتدي كمامة وأنه اتخذ الاحتياطات اللازمة وجاهز لتوصيله، وتوزيع 300 ألف كمامة، مجانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى الآن، مع وجود خطط لمواصلة التوزيع حسب حاجة المستخدمين، وذلك للمساعدة في الحفاظ على سلامة السائقين.

وتابعت الشركة في بيان، أنه تم تركيب فواصل داخل سيارات السائقين وتوزيع 30 ألف منتج نظافة وتعقيم للمساعدة في تعزيز السلامة وبدون تحميل أي تكاليف إضافية على السائقين بالتعاون مع كبرى شركات السلع الاستهلاكية، وتغطية ثمن المعقمات مرة واحدة عند شراء السائقين منتجات من اختيارهم والتعاون مع مركز ناسيتا أوتوكير لتوفير جلسات تعقيم مجانية للسيارات، وظهور قائمة مرجعية للسلامة على التطبيق واستطلاع رأي للصحة والسلامة في آخر كل رحلة ويتم تقييم هذه الآراء وأخذها في الحسبان، ومواصلة إرسال إرشادات الصحة العامة حول طرق الوقاية ومحاربة فيروس كورونا المستجد لجميع مستخدمي أوبر.