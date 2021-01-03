مصرع شخصين وإصابة 4 في حادث تصادم على الصحراوي بسوهاج

لقي شخص ونجله الطفل مصرعهما؛ كما أصيب 4 أشخاص آخرين في تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة الكيلو 60 اتجاه أسيوط دائرة مركز أخميم بسوهاج.

تم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق وتجري عملية رفع آثار الحادث من على الطريق تمهيدا لإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

ولقي سباك مصرعه كما أصيب سائق في تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل ودراجة بخارية بمدخل نجع العش دائرة مركز العسيرات بسوهاج، وتم نقل الجثة لمستشفى العسيرات المركزي، والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقي أخطارا من الخدمات الأمنية علي الطريق الصحراوي الشرق يفيد حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي، ووجود متوفين ومصابين في الحادث

وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث مركز شرطة أخميم، وتم الدفع بـ3 سيارات إساف لموقع الحادث، وتبين من الفحص حدوث مصادمة على الطريق بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص بمنطقة الكيلو 60 اتجاه أسيوط.

نتج عن الحادث وفاة علاء عاشور محمود حسين، 26 عاما، ويقيم بمحافظة القاهرة ونجله على علاء عاشور 3 سنوات تم نقلهم الجثتين إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي.

كما نتج عن الحادث إصابة كمال شاكر، 33 عاما، يقيم في المنيا وعلى كمال شاكر 3 سنوات، ليد فتحي السيد، 45 عاما، وعبدالمالك محمد قاسم، 53 عاما، مصابين بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

وتلقى مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد ورود بلاغ بحدوث تصادم على الطريق الزراعي الغربي أمام نجع العش دائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وتبين من الفحص أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة «إبراهيم.ف.ا»، 43 عاما، سائق، ويقيم دائرة الدقهلية، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة ملاكي قيادة «كريم.ع.ج»، 38 عاما، سائق، ويقيم دائرة مركز سوهاج، دراجة بخارية قيادة «أحمد.م.ا»، 32 عاما، سباك، ويقيم بناحية دائرة مركز المنشاه.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، وإصابة قائد السيارة الثانية بجرح بالرأس واشتباه كسر بالذراع الأيسر، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.