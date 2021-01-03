الناظر: ربنا أنعم على المصريين بشتا دافي.. ويمكن يقلل انتشار كورونا

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث، إنّ مصر تمر بشتاء معتدل هذا العام ودافئ ومشمش: «ده رحمة من الله سبحانه وتعالى في ظل ظروف أزمة فيروس كورونا».

شتاء مشمس دافئ عكس العام الماضي

ودوّن الناظر، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: «عندما تأتي الرحمة من عند ربنا ويلطف بالمصريين، فخلال متابعتي لدرجات الحرارة المتوقعة طبقا لخرائط الطقس العالمية التي تنشرها الأقمار الصناعية، يبدو أنّ الله سينعم علينا بشتاء مشمس دافئ عكس العام الماضي، فالدرجات العظمى المتوقعة طبقا لتلك الخرائط خلال الأسبوعين القادمين، تدور حول 23 درجة مئوية تقريبا».

استقرار الطقس قد يقلل انتشار الفيروس

وأضاف الناظر: «ومن يدري، فقد يساهم هذا إلى حد ما في التقليل من انتشار الفيروس وطبعا شرط الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية من كمامة وتباعد وتطهير وحرص وحتي النظافة الشخصية، فنسأل الله ان يكرمنا باستمرار الدفء وسطوع الشمس طوال شهور هذا الشتاء».

85% من حالات كورونا متعرفش إنّها مصابة

وكانت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، قالت في تصريحات تلفزيونية إنّ إجمالي وفيات كورونا في 2020 تصل إلى 3.3% من إجمالي وفيات مصر، وأي حالة لم تسجل نتيجة عدم لجوئها للوزارة، وإذا عادت واحتاجت للخدمة المقدمة للوزارة يتم تسجيلها: «85% من الحالات متعرفش إنّها مصابة، يا إما حالات بسيطة جدا تاخد علاج بسيط مخفض للحرارة وبتروح الشغل تاني».

وسائل إطلاع المواطنين على مستجدات الفيروس أولا بأول

وخصصت وزارة الصحة والسكان عددا من الوسائل على منصات التواصل الاجتماعي لإطلاع المواطنين على مستجدات الفيروس أولا بأول، بينها الخط الساخن «105»، و«15335»، إضافة إلى رقم واتس آب 01553105105، وتطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.