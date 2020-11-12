محافظ القليوبية يدشن الحملة القومية لتطعيم تلاميذ المدارس ضد الديدان

شهد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، فعاليات الحملة القومية لمكافحة الديدان المعوية بمدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بقرية شبلنجة بمدينة بنها، اليوم والتي تستهدف تجريع عدد 400 ألف تلميذ وتلميذة بالمرحلة الإبتدائية، كما تابع المحافظ أعمال الحملة القومية للكشف عن صحة المرأة وحملة فحص الأمراض المزمنة ومبادرة صحة الأم والجنين بالوحدة الصحية بالقرية.

وأكد المحافظ أن الحملات تأتي في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بصحة طلاب المدارس وحمايتهم من الأمراض بالاضافة الي الاهتمام بصحة الام والجنين، وقال الهجان إن مديرية الصحة بدأت في تنفيذ الحملة القومية لتطعيم تلاميذ المدارس ضد الديدان المعوية، التي تستهدف 400 ألف طالب وطالبة من طلاب رياض الأطفال والحضانات الملحقة بالمدارس الحكومية وطلاب المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية والخاصة والأزهرية في جميع المناطق بمحافظة القليوبية وإجمالي ما تم فحصه حتي الان 85733 ألف تلميذ وتلميذة كما تم بدء الحملة في 7 إدارات تعليمية والدفع بعدد 50 فرقة موزعين علي الادارات والمدارس .

ووجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات المختصة إلى تذليل أية عقبات أمام الفرق الطبية لتسهيل عملهم وتحقيق الاستفادة القصوى لطلاب المدارس، مؤكدا ضرورة قيام الفرق الطبية بالمدارس على المدارس لإعطاء التلاميذ الجرعة وهي عبارة عن قرص من عقار ميبندازول سهل الذوبان بالفم ذو طعم مقبول، حيث يقضي هذا العلاج على الديدان الدبوسية والإسكارس التي تصيب الأطفال في هذه المرحلة العمرية مشيرا إلى أن فرق التثقيف الصحي قامت خلال الأسبوعين الماضيين بالتوعية بالحملة إلى جانب التوعية بأهمية النظافة الشخصية ونظافة مصدر الطعام.

كما تفقد المحافظ الحملة القومية للكشف عن صحة المرأة حيث تم الكشف علي 601230 سيدة منهم امراض مزمنة عدد ٦٣١٢٨٩ سيدة وامراض السمنة عدد ١٤٧٨١٠ سيدة وامراض السكر عدد 69744 وأمراض الضغط عدد ٦٨٤٣٢ سيدة.

وأشار إلى أنَّ المبادرة تعد حزمة جيدة من الخدمات الصحية المقدمة للمرأة المصرية والتي تشتمل الكشف الكامل عن جميع الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر، بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.

جاء تدشين تلك المبادرة بحضور المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة