لتجنب عدوى كورونا.. "Be careful" مبادرة لتوعية تلاميذ المدارس ببني سويف

أطلقت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، مبادرة تحت عنوان " كُن حذرا be careful"، والتي تستهدف توعية طلاب المدارس بالإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وأوضح مصطفى إبراهيم، مدير قطاع الرياضة بالمديرية، أن المبادرة يتم تنفيذها تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غُنيم، وتشرف عليها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، من خلال عقد سلسلة من الزيارات واللقاءات مع طلاب المدارس لتوعيتهم بالإجراءات والتدابير الاحترازية لتجنب العدوى بالفيروس، مثل ارتداء الكمامات وغسل الأيدي باستمرار واستخدام المطهرات والحفاظ على التباعد الاجتماعي والسلوكيات الصحيحة بآداب العطس والسعال مثل تغطية الأنف والفم للحماية من الإصابة بالعدوى.

وأشار إلى بدء فعاليات المبادرة بمدرسة علية رشدي الإعدادية ومدرسة الشعب الإعدادية، بالإضافة إلى مدارس الشهيد محمد جابر قصلة الثانوية بنات، والمدرسة الثانوية الميكانيكيّة بنين، في حين تواصلت الفعاليات "اليوم" بمدرستي القاضي الابتدائية المشتركة و الجزيرة الابتدائية المشتركة.

من جانبه أثنى محافظ بني سويف على المبادرة والتي تهدف إلى توعية التلاميذ بتجنب العدوى بفيروس كورونا المستجد، ابتداء من النظافة الشخصية وصولا إلى ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وعدم استخدام أي أدوات شخصية لآخر.

وأضاف هناك العديد من الإجراءات الوقائية الاحترازية التي اتخذتها الدولة متمثلة في وزارة التربية والتعليم، لحماية أبنائنا التلاميذ بينها التباعد الاجتماعي داخل الفصل أو فناء المدرسة، كذلك ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والأدوات الشخصية.