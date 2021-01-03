مصدر بـ«الصحة»: نسب إشغالات مستشفيات عزل كورونا 45%

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، عن نسب الإشغال بمستشفيات عزل فيروس كورونا بوزارة الصحة، والتي وصلت إلى 45%، بينما وصلت نسب الإشغال بأجهزة التنفس الصناعي إلى 43%، بينما نسب الإشغال في الرعاية المركزة تجاوزت 50%، وفقا لآخر تقارير المستجدات الخاصة بالفيروس حتى اللحظة.

نسب الإشغالات في الموجة الثانية أعلى من الأولى

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّ نسب الإشغالات مقارنة بالموجة الأولى هي الأعى، موضحا تخصيص 19 مستشفى عزل في بداية انتشار فيروس كورونا في الموجة الأولى، ثم زيادة عدد المستشفيات التي تقدم خدمات فيروس كورونا بشكل تدريجي إلى 101 مستشفى، ثم 111، ثم 150 مستشفى، ومع دخول الموجة الثانية زاد عدد المستشفيات إلى 363.

ولفت المصدر إلى أنّ زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا ستظل مستمرة، ومتوقع انحسارها بشكل تدريجي في فبراير المقبل، موضحا أنّ المتحكم في المنحني الوبائي، ليس توفير اللقاحات فقط، بل سلوكيات المواطنين.

الفيروس أسرع في الانتشار خلال الموجة الثانية

وتابع المصدر، أنّ الفيروس في الموجة الثانية ليس شديدا، لكنه أسرع في الانتشار والإصابة، و85% من الحالات المصابة بسيطة وتتعافى، ومعظم الحالات الشديدة لأصحاب الأمراض المزمنة التي تعاني من مشكلات في الرئة، مضيفا: «حين يدخل الفيروس إلى الرئة تبدأ الصعوبة، لذلك نطلب الرعاية خاصة لهؤلاء الفئات في وقت مبكر، والذهاب للمستشفيات لإسعاف الحالة بشكل مبكر».

وتكثف وزارة الصحة والسكان على جميع الأصعدة نشاطتها لمواجهة الأمراض التي يتعرض لها المواطنين للحفاظ على الصحة العامة لها، وتقديم روشتة علاجية بسيطة تساعدهم في الوقاية من أي أمراض أو فيروسات طارئة.

وفيما يتعلق بالموقف الوبائي لفيروس كورونا، تواصل الوزارة رفع استعدادتها بجميع مستشفياتها على مستوى المحافظات، ومتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة بشأن الفيروس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه، وضد أي فيروسات معدية.

وخصصت وزارة الصحة والسكان عددا من الوسائل على منصات التواصل الاجتماعي لإطلاع المواطنين على مستجدات الفيروس أولا بأول، منها الخط الساخن «105»، و«15335»، ورقم واتس آب 01553105105، وتطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.