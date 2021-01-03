استمرار أعمال الحماية من أخطار السيول بالبحر الأحمر (صور)

تستمر الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر في أعمال الحماية من أخطار السيول بإنشاء عدد من السدود والبحيرات الصناعية بمدن رأس غارب وسفاجا والقصير بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار خطة الدولة لحماية المدن والمراكز بمحافظات الجمهورية من أخطار السيول.

وتفقد المهندس محمد السيد عبدالرحمن مدير عام الإدارة للمياه الجوفية عملية إنشاء 2 بحيرة وحاجز خلف كل بحيرة بوادي عربة لحماية قرية الزعفرانة التابعة لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر من أخطار السيول حيث يجري العمل بأعمال الحفر بالبحيرتين بالتوازي مع تكوين طبقات ردم الجسور خلف البحيرتين ويتم أعمال رش المياه وأعمال التسوية والأرنكة والدمك.

مؤكدا على الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا طبقا لتوجيهات وتعليمات المياه الجوفية.

كما تجري أجهزة مدينة القصير بالاشتراك مع إدارة المياه الجوفية التشطيبات النهائية ببحيرة «ب 3» الصناعية بمخر وادي النخيل وسور بمخر وادي العمبجي بطول 1800 متر وحاجز مباني دبش يصل طوله إلى 720 مترا تقريبا، بسعة تخزينية للبحيرة تصل إلى 500 ألف متر مكعب.

مدينة سفاجا

وفي مدينة سفاجا تتابع إدارة المياه الجوفية أعمال الحماية من أخطار السيول الجاري تنفيذها بسد الشهيدين بوادي البارود الأبيض بسفاجا حيث يجري العمل بأعمال تطهير ترسيبات السيول السابقة وعمل أحواض تهدئة أمام سدي وادي البارود لرفع كفاءتهما وزيادة سعتهما التخزينية، وذلك ضمن عملية حماية وادي القويح بمدينة القصير.

ومن جانبه شدد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر على المتابعة المستمرة لكل المشروعات التي تقوم بها الإدارة العامة للمياه الجوفية المتضمنة إنشاء السدود والبحيرات الصناعية بمخرات السيول، موجها بسرعة الانتهاء من المشروعات بالأودية، طبقا للجداول الزمنية لكل مشروع.

موجها برفع درجة الاستعداد القصوى وتطهير المخرات باستمرار والتنسيق مع الجهات المعنية وجاهزية الأفراد والمعدات وتجهيز غرفة العمليات بالمدن لمتابعة أي حالات طارئة مطالبا باليقظة التامة لكل العاملين بإدارة الأزمات للتصدي لأي تغيرات طارئة في الأحوال الجوية.