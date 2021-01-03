سوق العريش الجديد.. نافذة لتنمية الصحراء بتكلفة 180 مليون جنيه

سوق العريش الجديد، يقع في منطقة الكيلو 17 غرب المدينة، وهي منطقة صحراوية تربط ما بين العريش وبئر العبد والطريق الدولي الواصل ما بين رفح والقنطرة شرق، ويعد الموقع الذي تم اختياره لبناء وتشييد سوق العريش الجديد من المواقع المتميزة، حيث إن الخطة الحكومية القادمة، هي إنشاء طريق محور العريش، من بداية الكيلو 17 ليكون الطريق رابطا مناطق وسط سيناء والعريش ومحور الطريق الواصل «الدائري» ما بين رفح والشيخ زويد.

وراعت عملية اختيار الموقع عدة امتيازات تُحسب للهيئة المصممة للسوق وجهاز تعمير سيناء ومديرية الإسكان، التي نجحت بهذا الإنشاء والتخطيط أن تغزو الصحراء بشكل غير مسبوق وتكون البداية الحقيقية للتنمية المستدامة.

تفاصيل إنشاء سوق العريش الجديد

وأكد المهندس محمد رضوان العيادي، وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء جاهزية سوق العريش، حيث تم الانتهاء من المشروع ككل بنسبة 100% بتكلفة 180 مليون جنيها، وتشمل: المباني الخدمية والمعارض والأسوار وميزان البيسكول وغرفة موزع الكهرباء والمداخل الاليكترونية وشبكة تغذية الكهرباء والصرف الصحي والطرق الداخلية والخارجية حول المشروع، وجارٍ الانتهاء من تجهيزات مصنع الثلج لخدمة السوق.

وأضاف أنه جارٍ العمل أيضا في إنشاء محطة صرف صحي ورفع خاصة لخدمة المشروع بتكلفة إضافية قدرها 10 ملايين جنيه، معلنا عن الانتهاء من كافة الاجراءات الإدارية لتشغيل السوق.

سعة سوق العريش الجديد

يضم السوق عدد 6 معارض متنوعة للسلع والمنتجات دواجن، أسماك، لحوم، وخضروات وفاكهة، ومجمع مطاعم وكافتيريات ومحلات خدمية متنوعة بإجمالي 18 محلا ومسجد وخزان رئيسى للمياه سعة 1000 مترا مكعبا ومبنى إداريا ومصنع ثلج وميزان بيسكول وبوابات إلكترونية، إلى جانب ثلاجات تبريد وتجميد وغرف للأمن والدفاع المدني، ونقطتي شرطة وإسعاف وعدد من مكاتب الخدمات الحكومية منها: مكتب شهر عقاري، مكتب تأمينات، مكتب تموين، مبنى خدمات إداري، بنوك، وغيرها من الخدمات اللازمة لرواد السوق، بوابة رئيسية وأخرى فرعية، ساحتي انتظار للسيارات، وأسوار خارجية.

موقع سوق العريش الجديد

ويقع السوق على مساحة 60 ألف متر مسطح، بأبعاد 400 في 150 مترا، بما يوازي 14 فدانا بالكيلو 17، غرب مدينة العريش على الطريق الدولى «العريش- القنطرة» وقد تم استلام المنشآت الداخلية كاملة التشطيب، إلى جانب المرافق الداخلية، وكذا المرافق الخارجية للمشروع سواء شبكات الكهرباء أو المياه والصرف الصحي والطرق.

كما أشار إلى إنشاء موقف للسيارات ومحاور مرورية لسهولة دخول وخروج السيارات من وإلى السوق دون تكدس أو زحام، بجانب تخصيص قطعة أرض بمساحة 400 متر مربع في الناحية الجنوبية الشرقية من السوق لإنشاء محطة صرف صحي لخدمة السوق.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قد أصدر قرارًا بتشكيل الجهاز التنفيذي والإداري لإدارة السوق، برئاسة محمد عيد اللواء، مساعد رئيس مركز ومدينة بئر العبد، الذي تم تكليفه للعمل مديرًا تنفيذيًا للسوق ومعه عدد من الاداريين والفنيين من مختلف الجهات المعنية.

وبهذا تكون الدولة أنهت الأسس الحقيقية لتنمية مناطق غرب العريش، وجنوب المدينة في المنطقة المؤدية إلى صحراء وسط سيناء، والطريق الآخر المؤدي إلى محور الشيخ زويد ورفح، الذي يمر من جنوب مدينة العريش.