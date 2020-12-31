شمال سيناء تواصل حملة التطهير والتعقيم لليوم الثالث

واصلت محافظة شمال سيناء بعد ظهر اليوم «لليوم الثالث على التوالى» حملتها لتطهير وتعقيم الشوارع والمنازل والمنشآت والأسواق والمحلات التجارية ودور العبادة والمنشآت التعليمية وغيرها، والتى أطلقها أول أمس الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء من ميدان الشهداء «الساعة» بالعريش وشملت شورع 23 و 26 يولية والبحر والقاهرة بوسط مدينة العريش والشوارع الفرعية والمحاور المرتبطة بها.

وأكد المحافظ على مشاركة ديوان عام المحافظة ومديريات: الصحة والطب البيطري وإدارة الحماية المدنية وجمعية الهلال الأحمر المصرى ومجالس المدن فى الحملة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، مشيرا الى أن الحملة مستمرة لمدة 15 يوما حتى يتم تطهير جميع الأحياء والمناطق بالكامل وكافة أنحاء المحافظة، وذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على إتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن منوها الى فرض غرامات على المخالفين واغلاق المنشآت المخالفة .

ومن جانبه أعلن أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة أن حملة اليوم شملت الشوارع الرئيسية والفرعية بضاحية السلام بالعريش والمناطق المحيطة بها من مناطق سكنية وعمارات ومحلات تجارية وصيدليات وعيادات طبية ودور العبادة من مساجد وكنيسة الى جانب الأسواق والمصالح والخدمات وأماكن التجمعات والمدارس .. مشيرا الى استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمختلف المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية علي مستوى المحافظة ضد فيروس كورنا المستجد " كوفيد-19 "، ومنوها إلى أنه تم توفير مواد التطهير والتعقيم لكافة المصالح ومديريات الخدمات لتقوم بدورها بأعمال التطهير والتعقيم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف أنه تم توجيه رؤساء مجالس المدن والأجهزة ومديريات الخدمات لتلقيام بحملات تطهير وتعقيم بالتوازى مع هذه الحملة لتشمل تطهير وتعقيم دواوين مجالس المدن والمنشآت والمصالح الحكومية، الى جانب الشوارع والميادين والأسواق والمحلات ودور العبادة وغيرها معلنا عن تنفيذ حملات مماثلة عن طريق مجالس المدن ، وأن هناك مشاركة من جميع مجالس المدن ومديريات الخدمات والمصالح الحكومية على مستوى المحافظة لتشمل جميع مراكز ومدن ومناطق المحافظة.

وأشار إلى توفير المواد اللازمة للتطهير والتعقيم لمجالس المدن ومديريات الخدمات والمصالح الحكومية عن طريق المحافظة ، وتقوم فرق الرش والتطهير والتعقيم من متطوعى الهلال الأحمر بمشاركة مديريتى الصحة والطب البيطرى والحماية المدنية وفريق من ديوان عام محافظة شمال سيناء.