الشاب خالد يتصدر تريند «جوجل» بعد شائعة وفاته

تصدر الشاب خالد تريند أحد محرك البحث «جوجل»، بعد انتشار أخبار تفيد بتعرضه لحادث سير في دبي، بعد إحيائه احتفلات رأس السنة لعام 2021.

وردًا على تلك الشائعات نشر «خالد» مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بجوار سيارة سباق له، وعلق عليها قائلاً، « في دبي» .

وأكدت مصادر مقربة أن الفنان الشاب خالد يتمتع بصحة جيدة، ولم يتعرض لحادث سير، وهو حاليًا في مدينة دبي بالإمارات.

وأضافت المصادر، أن كل ما نُشر عن وفاة الشاب خالد غير صحيح، وهو بصحة جيدة، مشيرة إلى أنه دائماً ما يتعرض لشائعات كل فترة بشأن مرضه أو وفاته.

آخر أعماله الفنية

وأحيا الشاب خالد حفله نهاية ديسمبر الماضي، مع المطربة شيرين والفنان حسين الجسمي في حفل افتتاح اليوبيل الفضي لمهرجان التسوق بمدينة دبي، وسط حضور ضخم من الجمهور الذى تفاعل مع أنغام الموسيقي، على هامش الافتتاح الرسمي لمهرجان التسوق الأشهر بالعالم العربي، والذى تنظمه دائرة دبي للسياحة دورته الـ25 هذا العالم لاحتفالات متعددة ومتنوعة تناسب المواطن والسائح بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

علاقة الشاب خالد بالجمهور المصري

رغم أن الشاب خالد من الجزائر، إلا أنه محبوب من الجمهور المصري، وقد لاقي ألبومه «لا ليبارتي» للشاب خالد عام 2009 نجاجاً كبيراً في موطنه الجزائر، وكذلك في فرنسا .

وكان للتغيير الكبير في موسيقى «الراي» أثر في تشجيعه على التقدم في وقت مبكر ليصبح أشهر مطربي هذا النوع الغنائي دولياً، وحاول خالد انتقاء أغانيه كثيرًا.

ويعتبر الشاب خالد أول الفنانين العرب الذي استطاع إيصال الأغنية العربية وإخراجها إلى العالمية، وكانت أشهر أغانيه شهرة «ديدي»، والتي كانت سببًا في انتقاله للإقامة في باريس بصفة دائمة عقب التهديدات التي وجهت له في عام 1992.