الاحتلال يواصل اعتقال الفلسطينيين في ثالث أيام عام 2021

واصل الاحتلال الإسرائيلي في ثالث أيام العام الميلادي الجديد، انتهاكاته واعتداءاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من اعتقالات، واقتحام مناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم الرعاية الطبية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

واليوم، اعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيا من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد اقتحامها منطقة «الحاووز» في المدينة الفلسطينية.

كما داهمت الاحتلال الإسرائيلي، «مخيم الفوار» جنوب الخليل وأطلقت قنابل الغاز باتجاه منازل الفلسطينيين، كما نصبت حواجز عسكرية على مدخل بلدتي «ترقوميا وسعير»، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

واعتقلت قوات الاحتلال، فجرا، شابا فلسطينيا من بلدة «جبع» جنوب جنين شمال الضفة الغربية، وسط اندلاع مواجهات، وعلى إثرها، اندلعت مواجهات اطلق خلالها الاحتلال القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، دون وقوع إصابات.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم منطقة «خلة حسان» غرب سلفيت في الضفة الغربية.

وقال شهود عيان، إن جرافات تابعة للجيش والمستوطنين أغلقت طرق زراعية كان يستخدمها فلسطينيون للوصول لأراضيهم، مشيرين إلى أنَّ الجرافات شرعت بإغلاق الطرق وتجريف اراض.

من جهتها، قالت «هيئة شؤون الأسرى والمحررين» الفلسطينية، إنَّ الوضع الصحي للأسير جمال عمرو البالغ من العمر 49 عاما من مدينة الخليل، متردي في ظل المماطلة المستمرة لإدارة معتقل «نفحة» الإسرائيلي في تقديم العلاج اللازم له، والاستهتار بحالته الصحية.

والأسير الفلسطيني، عمرو معتقل منذ 2004، وهو محكوم بالسجن المؤبد

بدورها، حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، مجددا، من خطورة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» بين الأسرى الفلسطينيين، خصوصا في ظل اكتظاظ سجون الاحتلال الإسرائيلي، ووجود مئات الأسرى المرضى وكبار السن.

وكان «نادي الأسير»، قال في وقت سابق، اليوم، إنَّ عدد الإصابات بكورونا بين صفوف الأسرى في سجن «النقب الصحراوي» وصل إلى 25 إصابة، مشيًا إلى احتمالية تسجيل المزيد من الإصابات.

وقسم «3» في سجن النقب، يقبع فيه 73 أسيرًا، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وأشارت الكيله، إلى أنَّ سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن مصير وحياة الأسرى في سجن النقب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وعلى صعيد آخر، كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن وقوع أضخم عملية سرقة ذخيرة من مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقالت إنَّ اللصوص تلقوا المساعدة من داخل الموقع، ونجحوا في سرقة 93 ألف رصاصة، من موقع «تساليم» العسكري.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أنَّه تمّ اعتقال عددا من المشتبه بالسرقة، وأوضحت «معاريف»، أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا مع بعض الجنود بالموقع، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.