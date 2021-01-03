بسبب الشبورة.. إصابة 5 فى تصادم سيارتين بالطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، إثر تصادم سيارتين بطريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعي، بدائرة مركز إيتاي البارود بالبحيرة، ونُقل المصابون لمستشفى إيتاي البارود المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وفُتح الطريق أمام حركة سير السيارات بعد توقف استمر حوالي 15 دقيقة، وقالت مصادر إن الحادث كان بسبب الشبورة الكثيفة التي شهدها الطريق صباح اليوم.

واستقبل مستشفى إيتاي البارود المركزي، صباح اليوم، كلًا من الكومي الكومي محمود الديب، 50 سنة، ومقيم المنوفية، ومصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفارس شوقي يونس، 40 سنة، ومقيم المنوفية، ومصاب باشتباه نزيف داخلي واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحمدي حلمي عبد الوهاب، 47 سنة، ومقيم في دمنهور، ومصاب باشتباه كسر بالكتف الأيمن وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومحمد عبد الحميد محمود عبداللاه، 27 سنة، ومقيم بدمنهور، ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد إسماعيل محمد عبد القوي، 23 سنة، ومقيم في دمنهور، ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم إبلاغ مركز الشرطة، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة أخرى ميكروباص، وسيارة نقل «تريلا»، بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي في اتجاه القاهرة، أمام قرية الحكر، وأسفر الحادث عن أصابة المذكورين.

وقال مصدر طبي بمستشفى إيتاي البارود المركزي، إنه تم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

ومنذ أيام شهدت منطقة الكيلو 15 على طريق العلمين، أمام مدخل قرية الشجاعة، التابعة لمركز النوبارية بمحافظة البحيرة، حادث تصادم مروع بين سيارتين، أسفر عن مصرع 5 أشخاص، وتلقى مأمور مركز شرطة النوبارية بلاغاً بالحادث، وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارتين ملاكي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق، واستكمال الإجراءات القانونية.