القصة الكاملة لإعادة طفل من جبال قنا: رسالة «واتس آب» كشفت الخاطفين

تمكنت الأجهزة الأمنية في شمال محافظة قنا، من إعادة طفل بعد اختطافه من قبل مجهولين في سيارة ملاكي حمراء، مساء أمس، بعزبة هارون في مركز فرشوط.

وقال مصدر أمني، إن الخاطفين بعد اختطاف الطفل «عبدالعاطي» ساوموا أسرته من خلال رسالة على تطبيق «واتس آب» في تليفون شقيق المختطف يدعى «أحمد» الطالب في كلية حاسبات ومعلومات في القاهرة، وتواصلوا معه تليفونيا ما ساعد في تحديد مكان الجناة بإحدى المناطق الجبلية بالقرب من مدينة قنا.

وقال هاشم عبد العاطي، عم الطفل المختطف، إن 4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي حمراء اللون، دخلوا العزبة في الصباح وخرجوا منها، وبعدها عادوا وقابلوا أطفال من بينهم ابن شقيقه الذي اُختطف، وسألوه عن والده ومنزلهم وعن عمه، وطلبوا منه الركوب معهم، ولبى طلبهم بحسن نية، وفجأة تحركت السيارة التي لم يكن عليها لوحات مرورية.

وتابع لـ«الوطن»، إن عمه وابنه «محمود» تقدما ببلاغ لمركز شرطة فرشوط، وعلى الفور انتقلت المباحث وقيادات المديرية إلى العزبة وتواصلوا مع والد الطفل الذي يعمل في دولة الكويت (حارس)، وسألوه عن وجود عدوات مع أحد، فأجابهم أنه لا يوجد.

وذكر أن الخاطفين تواصلوا مع ابن شقيقه «أحمد» في القاهرة، عبر رسالة على تطبيق «واتس آب»، وطلبوا 100 ألف جنيه ثم أعقبها مكالمة.

وأشار إلى أن الأمن تمكن من إعادة «عبدالاطي»، بعد ساعات قليلة، حيث «فوجئنا أن مباحث أمن قنا تخبرنا أنهم في طريقهم لنا بعد إعادة الطفل من جبال قنا»، موجهًا الشكر لمدير أمن قنا ومباحث المديرية ومباحث مركز فرشوط، على الاهتمام وسرعة الاستجابة للبلاغ وإعادة الطفل دون دفع فدية.

فيما عمت الفرحة بين أهالي عزبة هارون في مركز فرشوط، بعد نجاح الأمن في اعادة الطفل في اقل من 12 ساعة، موجهين الشكر إلى الأمن .

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، بقيام مجهولين يستقلون سيارة ملاكي، باختطاف عبد العاطي مختار عبد العاطي، 6 أعوام من عزبة هارون بفرشوط.

وكثفت الأجهزة الأمنية من تحرياتها، وأقامت الكمائن على الطرق العامة لتضييق الخناق على الخاطفين، وتمكنت من ضبط 4 متهمين وإعادة الطفل.

وتجري حاليًا مباحث مركز فرشوط، التحقيق مع الخاطفين الأربعة، وجاري العرض على النيابة العامة.