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عاجل.. أمن قنا يعيد طفل بعد اختطافه في أقل من 12 ساعة

كتب:

رجب آدم
09:59 ص | الأحد 03 يناير 2021
الطفل

الطفل

نجحت الأجهزة الأمنية بفرشوط، منذ قليل، في إعادة طفل لأهله في أقل من 12 ساعة من واقعة اختطافه بعزبة هارون دائرة المركز.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة فرشوط، بقيام مجهولين، يستقلون سيارة، لونها أحمر، باختطاف عبدالعاطي مختار عبدالعاطي، 6 أعوام، من عزبة هارون بفرشوط.

وكثفت الأجهزة الأمنية من تحرياتها، وأقامت الكمائن على الطرق العامة لتضييق الخناق على الخاطفين، وتمكنت من ضبطهم وإعادة الطفل، وسنوافيكم بالتفاصيل.

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