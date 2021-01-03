عاجل.. أمن قنا يعيد طفل بعد اختطافه في أقل من 12 ساعة

نجحت الأجهزة الأمنية بفرشوط، منذ قليل، في إعادة طفل لأهله في أقل من 12 ساعة من واقعة اختطافه بعزبة هارون دائرة المركز.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة فرشوط، بقيام مجهولين، يستقلون سيارة، لونها أحمر، باختطاف عبدالعاطي مختار عبدالعاطي، 6 أعوام، من عزبة هارون بفرشوط.

وكثفت الأجهزة الأمنية من تحرياتها، وأقامت الكمائن على الطرق العامة لتضييق الخناق على الخاطفين، وتمكنت من ضبطهم وإعادة الطفل، وسنوافيكم بالتفاصيل.