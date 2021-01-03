المرأة بين عبدالله رشدي والبحيري: دعوة للتحرر وهجوم على الأفواه المسمومة

آثار الإعلامي إسلام بحيري، حالة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وصف المرأة العربية المسلمة بأنّها الأكثر ظلما في التاريخ، وطالبهن بعدم تصديق الفقهاء لأنّهم ليسوا من الإسلام، على حد وصفه.

وقال بحيري، في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: «لم أر مظلوما في التاريخ أكثر من المرأة بالعموم، ثم لم أر مظلوما أكثر من المرأة العربية المسلمة، يا صديقتي المرأة العربية المسلمة، أرجوكِ لا تصدقي من يقول إنّك خلقتي من ضلع أعوج، لا تصدقي من يقول إنّ الرسول انتقص منك، وقال إنك ناقصة عقل ودين».

بحيري لـ«المرأة»: ثوري على الماضي وتحرري من قيوده

وأضاف: «لا تصدقي الفقهاء لأنّهم ليسوا الإسلام، الذين يعتقدون أو يعبرون عنك بأنك نصف إنسان، لا تصدقي كل ما يحط من قدرك، لا تصدقي كل شيء، أرجوكِ ثوري على الماضي كله وتحرري من قيوده وكل تصوراته الذهنية عنك».

وتابع بحيري في رسالته للمرأة: «أنتِ إنسان عظيم مؤهل لقيادة الأمم، لا كما يدّعي هؤلاء أنّه (لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)، بل يفلحوا إذا تولوا أمرهم امرأة مثلك».

عبدالله رشدي: لا يوجد دين كرّم المرأة مثل الإسلام

من جانبه، نشر الداعية عبدالله رشدي، فيديو عبر يوتيوب في اليوم العالمي للمرأة، قال فيه: «لم أر دينا أو ثقافة كرّم المرأة مثلما كالإسلام، البعض يحاول أن يعبث لتحقيق أهداف ليس لله فيها نصيب، وأنّ الإسلام هو الدين الوحيد الذي حدد أجر خاص للمرأة عند تربية البنات».

وأضاف رشدي، أنّ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه «ناقصات عقل ودين»، ليس معناه أنّ المرأة كائن محتكر، بل إنّ عاطفة المراة غلبت على عقلها في اتخاذ القرارات، وتابع: «يوجد سور كاملة في القرآن الكريم تسمى صورة (النساء) وذلك لتكريم الإسلام للمرأة».

وزاد رشدي، أنّ البعض يحاول تشوية صورة الإسلام، وإبراز صورة المرأة فيه على أنّها ذليلة، لكن هذا ليس صحيحا، لقول الله عز وجل: «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف»، وطالبهن بعدم الاستماع للأفواه المسمومة.