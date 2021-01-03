الأرصاد تكشف سر استقرار الطقس حتى الآن: مرتفع جوي في روسيا

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الطقس يشهد حالة من الاستقرار الواضح بداية من فصل الشتاء منذ يوم 21 ديسمبر، والأجواء مستقرة، والتوزيعات الضغطية بطبقات الجو العليا وعلى سطح الأرض تشير لهذا الاستقرار الشديد بحالة الطقس، شارحا: «في توزيعات معينة وعلى حسب المنخفضات اللي بتمر بالبحر المتوسط واللي بتسبب في حالات عدم الاستقرار، في مرتفع جوي عملاق موجود في منطقة روسيا، والمرتفع ده بدأ بقوة في الشتاء والمنطقة القطبية الشمالية بشمال شرق آسيا المرتفع فيها قوي جدا، وعامل بلوك على منطقة الشرق الأوسط، والمنخفضات اللي بتعبر البحر المتوسط من الغرب للشرق متكونتش لحد دلوقتي، ولا تسبب حالة من عدم الاستقرار أو الأمطار».

استقرار الحالة الجوية والطقس المائل للدفء مستمران الفترة المقبلة

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، أنّ الظاهرة الجوية والمرتفع يتكون بقوة كظاهرة جوية كل عدة سنوات، ويظهر تأثيره دائما في بدايات فصل الشتاء، موضحا أنّ الاستقرار في الحالة الجوية والطقس المائل للدفئ مستمر هذه الفترة والفترة المقبلة على الأقل وحتى نهاية الأسبوع، وسيكون الشتاء ممتع جدا خلال هذا الأسبوع، حيث يميل الطقس للدفء خلال فترات النهار، بارد أثناء فترات الليل، شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل، والصباح الباكر.

وتابع شاهين أنّ الشبورة المائية الكثيفة تتكون في الصباح الباكر، وعلى الجميع توخي الحذر خلال فترات تكون الشبورة.

درجات الحرارة المتوقعة على أغلب أنحاء الجمهورية

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة على أغلب أنحاء الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة: العظمى 21 والصغرى 12.

- الإسكندرية: العظمى 21 والصغرى 12.

- مرسى مطروح: العظمى 21 والصغرى 9.

- بورسعيد: العظمى 22 والصغرى 14.

- دمياط: العظمى 22 والصغرى 13.

- الإسماعيلية: العظمى 22 والصغرى 12.

- السويس: العظمى 21 والصغرى 12.

- العريش: العظمى 21 والصغرى 11.

- طابا: العظمى 22 والصغرى 13.

- سانت كاترين: العظمى 20 والصغرى 3.

- شرم الشيخ: العظمى 26 والصغرى 17.

- الغردقة: العظمى 24 والصغرى 15.

- الفيوم: العظمى 21 والصغرى 8.

- بني سويف: العظمى 21 والصغرى 8.

- المنيا: العظمى 21 والصغرى 7.

- أسيوط: العظمى 22 والصغرى 7.

- سوهاج: العظمى 23 والصغرى 8.

- قنا: العظمى 24 والصغرى 9.

- الأقصر: العظمى 25 والصغرى 9.

- أسوان: العظمى 26 والصغرى 10.

- الوادي الجديد: العظمى 25 والصغرى 7.

- حلايب: العظمى 24 والصغرى 19.