الأرصاد: طقس مائل للدفء على القاهرة.. والعظمى 20 درجة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ الطقس سيكون معتدلًا اليوم على القاهرة والوجه البحري والرياح ستكون معتدلة أيضًا مع وجود شبورة مائية صباحًا، وسيكون الطقس أيضًا معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية ومائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح ستكون معتدلة.

طقس مائل للدفء على جنوب سيناء

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ الطقس سيكون دافئا على جنوب سيناء مع رياح معتدلة، كما أن الطقس سيكون مائل للدفء على شمال الصعيد، ودافء على جنوب الصعيد، وفقًا لما عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي تقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، والمذاع عبر القناة الأولى الفضائية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في بعض مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة: العظمى 20 والصغرى 11.

- الإسكندرية: العظمى 21 والصغرى 12.

- مرسى مطروح: العظمى 19 والصغرى 8.

- بورسعيد: العظمى 22 والصغرى 15.

- دمياط: العظمى 21 والصغرى 13.

- الإسماعيلية: العظمى 21 والصغرى 11.

- السويس: العظمى 21 والصغرى 12.

- العريش: العظمى 21 والصغرى 11.

- طابا: العظمى 22 والصغرى 13.

- سانت كاترين: العظمى 18 والصغرى 3.

- شرم الشيخ: العظمى 25 والصغرى 17.

- الغردقة: العظمى 25 والصغرى 16.

- الفيوم: العظمى 21 والصغرى 8.

- بني سويف: العظمى 21 والصغرى 9.

- المنيا: العظمى 21 والصغرى 7.

- أسيوط: العظمى 22 والصغرى 8.

- سوهاج: العظمى 23 والصغرى 9.

- قنا: العظمى 23 والصغرى 11.

- الأقصر: العظمى 24 والصغرى 11.

- أسوان: العظمى 25 والصغرى 11.

- الوادي الجديد: العظمى 25 والصغرى 7.

- حلايب: العظمى 24 والصغرى 19.