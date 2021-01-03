الأرصاد عن غلق عدة طرق يوميا: تحذيراتنا من الشبورة السبب

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الهيئة العامة للأرصاد ذكرت أنّ الشبورة المائية التي تتعرض لها البلاد في الوقت الحالي، كثيفة وضبابية قبل نحو 4 أيام، موضحا أنّ الهيئة حذّرت منذ الأربعاء الماضي من الشبورة التي تصل إلى حد الضباب، خاصة في نهاية وبدايات الأسبوع، وهو ما حدث بالفعل أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، فالشبورة كثيفة جدا وتصل إلى حد الضباب على الطرق السريعة والمدن الجديدة والطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

الشبورة الضبابية تتسبب في غلق العديد من الطرق يوميا

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنّ الشبورة الضبابية تتسبب في غلق العديد من الطرق يوميا، وفقا للتنسيق المستمر بين الهيئة العامة للرصاد الجوية والإدارة العامة للمرور وغرفة دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فالتحذير الذي أصدرته الهيئة، جرى إرساله للجهات المعنية باتخاذ القرار، وجرى غلق الطرق التي جرى الإعلان عن إغلاقها اليوم بسبب الشبورة الكثيفة، حيث تم غلق معظم الطرق الرئيسية صباح اليوم.

الإدارة العامة للمرور تغلق عدة طرق بالجمهورية

وأغلقت الإدارة العامة للمرور طريق السويس أمام حركة المرور لوجود الشبورة المائية التي تحجب الرؤية، كما قررت غلق طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة وانخفاض الرؤية الأفقية.

كما أغلقت الإدارة محور 30 يونيو المقبل، من العين السخنة اتجاه السويس، والقادم من الإسماعيلية اتجاه السويس، وطريق «مصر - أسوان الزراعي»، من محافظة بني سويف حتى محافظة المنيا، مناشدة السائقين على الطرق الالتزام بتعليمات رجال الإدارة العامة للمرور حفاظا على سلامتهم.