بعد تصريح النيابة بالدفن.. أول صورة لضحية الهبوط الأرضي في الإسكندرية

قررت نيابة أول العامرية بالإسكندرية، تسليم جثمان ضحية الهبوط الأرضي الذي وقع في قرية "طيبة 1" لأسرته لدفنه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وحصلت «الوطن» على صورة ضحية الهبوط الأرضي ويدعي الحاج سعد الربيعى، والذي سقط في الهبوط الأرضي وابتلعته الحفرة هو وسيارته داخلها.

وانتابت حالة من الحزن أهالي العامرية غرب المدينة، أثناء تسليم جثمان ضحية ابتلاع الأرض والذي تصادف تواجده بسيارته أثناء وقوع الهبوط الأرضي المفاجئ.

كان هبوط أرضي مفاجئ وقع، في ساعة مبكرة من صباح أمس، بقرية "طيبة 1" بحي العامرية أول غرب الإسكندرية، ما تسبب في سقوط سيارة بداخله ومصرع قائدها.

وقال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، إنه تبين من الفحص المبدئي أن الهبوط ناتج عن تفاعلات كيمائية ببيارة مياه صرف خاصة بمصنع أجبان.

وأضاف رئيس حي العامرية أول، أنه جرى إخطار قسم شرطة العامرية أول لاتخاذ الإجراءات القانونية، فضلا عن قطع المرافق ووضع حواجز بموقع الهبوط، لبدء أعمال الإصلاح

كما وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتشكيل لجنة لوضع أنسب الحلول للبدء في أعمال إصلاح موقع الهبوط الأرضي بقرية طيبة، حفاظا على المنشآت المجاورة وأرواح المواطنين.

وعلى الفور، تواجد اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، والإدارات المعنية ورجال قسم شرطة العامرية أول والدفاع المدني لاتخاذ اللازم، حيث تم تشكيل لجنة في الحال للوقوف على حقيقة الأمر، وتبين من الفحص المبدئي أن الهبوط ناتج عن بيارة خاصة بمصنع الجبنة، ونتيجة لتفاعلات المياه الصادرة من المصنع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم التأكيد علي الجهات المعنية بقطع المرافق بمنطقة الهبوط، وسرعة الانتهاء من أعمال الاصلاح.